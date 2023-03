Lyt til artiklen

Søndag klokken 18.22 blev en 30-årig mand overfaldet i Storstrøm Fængsel på Falster med en kniv og udsat for grov vold.

Det skulle vise sig, at offeret var en rovmorder med blandt andet tre drab på samvittigheden.

Overfaldet var så voldsomt, at Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi i første omgang mente, at der var tale om drabsforsøg.

Dagen efter kunne B.T. skrive, at fire mænd var blevet anholdt kort tid efter overfaldet i det topsikrede fængsel. Samme dag de fire anholdte fanger blev fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Nykøbing Falster iført blå dna-dragter samt hvide stofsandaler på fødderne.

Politiet mener, at de fire fanger stak den 30-årige med en smørkniv fra et fængslets køkkener.

Dokumenter fra retten, som B.T. har fået aktindsigt i, viser, at den 30-årige mand fik et overfladisk 25 centimeter langt sår på ryggen, otte mindre snitsår og et dybt stik i ryggen på to til tre centimeters dybde.

Angrebet fandt sted i fængslets afdeling C4. Og manden, der blev overfaldet, var den berygtede seriemorder James Schmidt, skriver Ekstra Bladet.

Ifølge B.T.s oplysninger blev James Schmidt kort efter angrebet kørt til hospitalet, og efter behandling blev han ført tilbage til Storstrøm Fængsel, hvor han igen afsoner sin livstidsdom.

Den fik han 26. marts 2021, da han i Østre Landsret blev idømt en af landets strengeste straffe for rovmordene på 81-årige Inez Hasseblad, 80-årige Peter Jensen Olsen og 82-årige Eva Hofmeister.

James Schmidt er tidligere dømt for voldtægt af en mindreårig pige. Han er også dømt for drabsforsøg på sin mors veninde. Han blev i 2011 idømt forvaring på ubestemt tid, men Højesteret mildnede dommen til syv års fængsel i 2012. Retten tog hensyn til, at han var meget ung og ikke tidligere straffet.

James Schmidts familie boede i et boligkompleks på Østerbro tæt på Strandvejen, og det var her, han fandt sine tre ofre.

Under retssagen mod den nu 30-årige mand kom det frem, at han trængte ind i de tre pensionisters lejligheder ved at overmande dem. Det første offer blev dræbt 5. februar 2019 og de to andre i marts samme år.

Obduktionen af Inez Hasselblad viste, at hun var blevet kvalt. De to andre ofre blev aldrig obduceret.

Det kom ligeledes frem i retten, at han efter drabene havde stjålet de tre pensionisters personlige ejendele såsom hævekort.

Ifølge tiltalen i sagen kvalte den 27-årige James Schmidt de tre pensionister, fordi han ville malke deres kreditkort for penge bagefter. Han nægter sig skyldig i drabene.

James Schmidt blev i Københavns Byret dømt for to drab, men frikendt for drabet på Eva Hofmeister. I Østre Landsret blev han dømt for alle tre drab og idømt fængsel på livstid.

Den dom er han i gang med at afsone i Storstrøm Fængsel på Falster.

Som led i bevisførelsen i Københavns Byret læste senioranklager Søren Harbo fra Københavns Politi op fra den mentalundersøgelse, som en psykolog på Retspsykiatrisk Klinik havde gennemført med James Schmidt, mens han sad varetægtsfængslet.

»Han har gennemgribende psykopatiske træk med meget høj risiko for ny kriminalitet. Han virker ganske upåvirket af den aktuelle sag og sagens alvor.«

»Han virker umoden, glat og overfladisk, mangler empati og er præget af ringe accept af gængse normer og regler,« konstaterede psykologen i mentalerklæringen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var der tale om et internt opgør blandt fangerne i den afdeling, hvor rovmorderen sad fængslet.

Det bundede angivelig i, at den 30-årige livstidsfange var upopulær.

De fire anholdte fanger nægtede sig alle skyldige. Dommeren mente ikke, at der var begrundet mistanke om drabsforsøg, men valgte i stedet af varetægtsfængsle dem under mistanke for kvalificeret vold. De blev alle varetægtsfængslet i fire uger.