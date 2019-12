Politiet i New Zealand har navngivet det første offer for vulkanudbruddet på White Island.

Krystal Eve Browitt, en 21-årig australier fra Melbourne, besøgte øen sammen med sin familie.

Hendes far, Paul, og søsteren Stephanie er begge på hospitalet med seriøse skader efter det voldsomme udbrud, der nu har kostet 15 personer livet og sendt 20 andre på hospitalet med alvorlige brandsår.

Venner og familier har allerede offentliggjort navne på de afdøde, men med frigivelsen af Krystal Eve Browitts navn er det første gang, politiet officielt bekræfter identiteten på et af vulkanens dødsofre.

21-årig Krystal Eve Browitt mistede livet under et vulkanudbrud på White Island i New Zealand.

Politiet oplyser, at hun døde på hospitalet i Waikato.

Selvom der stadig er 50 procent chance for et nyt udbrud, blev specialister fredag sendt til øen for at lede efter afdøde. Iført særlige dragter og iltapparater bjærgede de seks lig, men myndighederne har en formodning om, at der stadig er afdøde på øen.

Lørdag blev dykkere sendt ned i vandet omkring øen for at lede efter lig. På grund af vulkanudbruddet er sigtbarheden helt ned til mellem nul og to meter.

Vandet er så forurenet fra vulkanudbruddet, at dykkerne må iføre sig særlige dragter, og hver gang de kommer op til overfladen, bliver de renset med ferskvand.

Dykkere gør sig klar til at springe i vandet ud for White Island for at lede efter omkomne for vulkanudbruddet. Foto: NEW ZEALAND POLICE

Dykkerne beretter, at de omkring øen har set et stort antal døde fisk og ål, der skyller i land.

Ud af de 47 personer, der var på øen, da vulkanen brød ud, var 24 fra Australien, ni fra USA, fire fra New Zealand, fire fra Tyskland, to fra Kina, to fra England og en fra Malaysia.

Politiet samler nu informationer om de mulige ofre såsom tøj, billeder, fingeraftryk og andet, der kan bruges til at identificere de døde.

Politiet har tidligere frigivet navne på en række savnede personer: 53-årige advokat Gavin Dallow, hans 15-årige steddatter Zoe Hosking, 47-årige Julie Richards, hendes 20-årige datter Jessica, parret Richard Elzer og Karla Mathews, der begge er 32, og tour-guiderne Hayden Marshall-Inman og Tipene Maangi.