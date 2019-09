Københavns Byret behandler i disse dage en voldssag, der var ved at koste en ung politibetjent livet.

Hændelsen fandt sted tidligere på året på en kendt natklub i København, hvor den unge mand blev overfaldet og fik tildelt både spark og slag i hovedet, ligesom han også fik taget kvælertag.

Og ifølge anklageskriftet i sagen var overfaldet så voldsomt, at betjenten mistede bevidstheden to gange og måtte have livreddende førstehjælp, inden han blev kørt på hospitalet.

En ung mand, der tidligere er ansat på stedet, er tiltalt i sagen. Han nægter sig skyldig og forklarede på første retsmøde, at han rigtig nok havde været i fysisk kontakt med den forurettede, fordi den forurettede angiveligt skulle have generet nogle gæster på stedet.

De to endte i tumult med hinanden og faldt ud gennem bagdøren på diskoteket og ud i en baggård. Her havde de to fat i hinanden, inden den tiltalte efter eget udsagn blev sendt indenfor af klubbens dørmænd.

Det samme gjorde en række andre vidner, der var til stede i baggården.

Både den tiltalte, der er beskyttet af navneforbud, og vidner har forklaret, at de efterfølgende så to dørmænd slæbe den forurettede gennem natklubben. Tiltalte mener, at den forurettede var i håndjern, mens andre har forklaret, at hans hænder var bundet på ryggen med stribs.

Husker ikke noget

Selv husker den forurettede ikke noget. Ved tirsdagens retsmøde forklarede han blot, at han og nogle venner var i byen den pågældende aften og havde drukket, inden de ankom til natklubben.

Det næste han husker er, at han vågnede op i en patruljebil med en kollega ved sin side, som han tidligere havde kørt i patrulje med.

»Jeg kan huske, jeg tydeligt siger, at jeg har fået bank af dørmændene. Det husker jeg også nu. Jeg kan ikke huske, at det skete, men jeg er ikke tvivl, da jeg i situationen siger, at det er det, der er sket,« forklarede betjenten ved dagens retsmøde.

Han forklarede, at de, der stod bag overfaldet, var sortklædte, og det var en karakteristisk for dørmænds beklædning, mente han. Han mente desuden, at han var blevet slæbt af dørmænd fra natklubbens indgang og ud til baggården.

Den forklaring stemte imidlertid ikke overens med hverken tiltaltes forklaring eller videoovervågningen fra stedet, der til dels understøttede tiltaltes erindring om, hvad der skete den pågældende aften.

Tiltalte: Dørmændene har rottet sig sammen mod mig

Undervejs i sagen har den tiltalte og hans advokat forsøgt at overbevise retten om, at det er natklubbens dørmænd, der har 'rottet sig sammen' mod den tiltalte i et forsøg på at få ham straffet for overfaldet.

Den tiltalte forklarede på første retsmøde, at han og dørmændene i tiden op til havde haft en række kontroverser, og at han i øvrigt havde oplevet flere af stedets dørmænd være både voldelige og aggressive.

Forsvareren forsøgte at underbygge den påstand med den forklaring, som den forurettede havde givet til politiet umiddelbart efter hændelsen. Her skulle den forurettede have forklaret, at det var en 'kraftig og mellemøstlig person', der tog halsgreb på ham med henvisning til, at det signalement ikke passede på hans klient.

Ved tirsdagens retsmøde kunne den forurettede imidlertid ikke huske, at det var tilfældet.

»Jeg kan ikke huske det præcis, men jeg står ved de ting, jeg har sagt,« lød det fra den forurettede.

Der ventes at falde dom i sagen torsdag.