Peter Madsen sammenligner det danske rets- og fængselsvæsen med det russiske.

»Det er Navalny, det her,« har han forklaret ved dagens retsmøde, hvor han ved Retten i Nykøbing Falster er tiltalt for at have sendt forbudte breve ud til to kvinder.

Han er tiltalt for at have forbrudt sig imod en lov, der blev vedtaget i januar 2022, der gør det forbudt for livstids- og forvaringsdømte at få besøg og brevveksle med personer, som de ikke kendte før varetægtsfængslingen, i de første ti år af deres afsoning.

Den fængslede russiske dissident indgår i Peter Madsens lange verbale forsvar for, hvorfor han finder det vanvittigt, at han ikke må sende breve ud til folk, som han rent faktisk har haft et årelangt – og ifølge Madsen – tæt forhold til.

Den ene af de to kvinder var tidligere ansat som fængselsbetjent. Og det var i den forbindelse, at han lærte kvinden at kende.

»Hun kom til mig lige efter, jeg var kommet til fængslet. Havde det ikke været for hende, havde jeg nok fulgt Epsteins eksempel,« forklarede Peter Madsen ved dagens retsmøde.

Jeffrey Epstein var tiltalt for at have misbrugt en række yngre kvinder og begik selvmord i fængslet.

»Det er voldsomt, det der sker, når man kommer i fængsel. Også psykologisk,« forklarede Peter Madsen.

Han fortalte videre, hvordan han og den omtalte kvinde hurtigt kom meget tæt på hinanden.

»Hun ville sige op, fordi hun ville opretholde kontakten med mig. Jeg svarede, at 'hvis det er din beslutning, så er det din beslutning'.«

»Hun er det menneske, jeg stoler allermest på. Det tøj, jeg har på, har jeg fået af hende,« forklarede han.

Også hans forsvarer, Tobias Stadarfeld, redegør for, hvordan den nye lovgivning internationalt kun kan måles sig med lovgivning i Rusland.

Efterfølgende fik Peter Madsen det sidste ord:

»Vi har en tredelt statsmagt. Og nogle gange har vi brug for et tjek,« sagde Madsen.

»Så er der brug for, at domstolene siger, vi tjekker lige,« uddybede han.

»Det er ikke kun et spørgsmål om de indsattes rettigheder. Det er ligeledes et spørgsmål om de pårørendes rettigheder.«

»Jeg beder til, at også deres rettigheder som voksne mennesker indtænkes i denne sag,« lød det afslutningsvist fra Madsen.

Der afsiges dom næste fredag. Dommen afsiges uden retsmøde.

