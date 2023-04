Fra det øjeblik tv-billederne fra et villaområde i Korsør dukkede op, vidste flere af de nærmeste, hvem den anholdte i Filippa-sagen er.

Frygten, for at det var ham, blev bekræftet. Og dernæst kom forfærdelsen og chokket, fortæller to personer, som kender den anholdte 32-årige indgående.

»Jeg troede, at jeg kendte ham super godt,« siger den ene.

De to personer, som B.T. har talt med, udtaler sig på betingelse af anonymitet grundet sagens karakter.

Nyheden har forventeligt også rystet den anholdtes familie.

Ifølge B.T.s oplysninger var et familiemedlem søndag eftermiddag selv mødt op på villavejen i Korsør, hvor 13-årige Fillipa blev fundet, for at få det bekræftet med egne øjne.

Her var den anholdtes hus afspærret, og det vrimlede med politibetjente på adressen. Kort efter trak familiemedlemmet sig fra afspærringen og satte sig på fortovskanten og tog sig til hovedet.

Der er ved et grundlovsforhør mandag nedlagt navneforbud i sagen, og det begrænser, hvilke informationer om den anholdte B.T. kan videreformidle.

Politiet arbejder i villakvarteret i Korsør, hvor den 13-årige pige blev fundet. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Politiet arbejder i villakvarteret i Korsør, hvor den 13-årige pige blev fundet. Foto: Ida Marie Odgaard

De to personer med relation til den anholdte fortæller, at den 32-årige inden denne skæbnesvangre weekend levede en udadtil normal tilværelse.

»Han har altid haft styr på sit liv og haft et godt job,« siger en af dem.

Den anholdte havde egen bil og havde inden for de seneste år købt hus.

Manden bliver af de to personer beskrevet som flink, nede på jorden og hjælpsom.

Den anholdte var samtidig også så stille, at han kunne tendere til at virke indelukket og hemmelighedsfuld, siger den ene person.

Og nu er dette sket.

»Det er forfærdeligt. Jeg havde aldrig troet, at han var sådan en type,« siger den anden person.

Der er navneforbud i sagen, og den anholdtes identitet må derfor ikke offentliggøres. Hans foto er derfor sløret. Vis mere Der er navneforbud i sagen, og den anholdtes identitet må derfor ikke offentliggøres. Hans foto er derfor sløret.

Mandag formiddag ved retten i Næstved kom det frem, at den 32-årige mand fra Korsør er sigtet for frihedsberøvelse, flere tilfælde af vold, trusler om vold og voldtægter.

I retten under grundlovsforhøret har manden delvist erkendt frihedsberøvelsen og voldtægt. B.T. kender ikke de nærmere detaljer om, hvad manden delvist erkender, da der dørene blev lukket for pressen.

Sigtelsen står i kontrast til det billede af den anholdte, som de to personer tæt på ham har haft.

»Der har ikke været noget ved ham, som stak ud,« siger den første person, B.T. har talt med.

»Det er derfor, jeg blev så rystet. Han kommer fra en helt almindelig familie med orden i sagerne.«

Nedslag i den 32-åriges liv viser en ung mand med en tæt familie, ferier med venner og en interesse for fodbold.

Ved mandagens retsmøde afsagde dommeren en kendelse om, at den anholdte skal mentalundersøges, hvilket han frivilligt gik med til.

I retten var den sigtede iført et lysegråt sweatsuit og orange sko. Han havde taget plads midt i lokalet, og hans forsvarer havde givet ham et glas vand.

Her sad han roligt og kiggede frem. Ved afslutningen af grundlovsforhøret forlod den 32-åriges familie hurtigt retten i Næstved og gjorde det klart, at de ikke ønskede at udtale sig.

Lyt til B.T.s podcast 'På fersk Gerning', hvor kriminalredaktionens journalister gennemgår sagen om den forsvundne Filippa: