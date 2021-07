Stenangrebene mod danskere på E65 fortsætter og fortsætter, men endnu har vi til gode at se et gennembrud fra svensk politi.

Ja, faktisk har de flere gange over for B.T. erklæret, at de er på bar bund i efterforskningen.

Og det får nu svensk politi til at hæve niveauet for efterforskningen ét trin, oplyser politikommissær Ewa-Gun Westford til B.T.

Efterforskningen af de mange stenangreb mod danskere er nemlig indtil hidtil blevet kategoriseret som en 'lokal forankret sag'.

Sådan så forruden ud, efter Carsten Petersen og hans bedre halvdel var blevet ramt af en sten eller anden genstand. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan så forruden ud, efter Carsten Petersen og hans bedre halvdel var blevet ramt af en sten eller anden genstand. Foto: Privatfoto

Nu har den svenske politikreds imidlertid besluttet af vurdere stenangrebene som en på svensk 'särskild händelse', og det betyder, at indsatsen bliver løftet til et regionalt niveau.

»Vi har faktisk besluttet det i dag. Nu går vi fra lokalt til regionalt, og det betyder, at vi får flere ting i værktøjskassen. Det er nemmere for os at bede om flere droner, flere biler eller andet,« siger Ewa-Gun Westford.

Så tænker du nok:

Er det først nu – efter 117 anmeldelser om farlige stenangreb, der er fortsat over flere måneder – at man kan løfte sagen til et regionalt niveau?

Ville du være nervøs, hvis du i morgen skulle til eller fra Ystad?

Det spurgte B.T. også Ewa-Gun Westford om.

»Det er meget normalt. Man starter med at arbejde på sagen lokalt, og på et tidspunkt kan man så beslutte at løfte niveauet,« oplyser Ewa-Gun Westford.

Er du blevet ramt af sten eller andre genstande på de svenske veje? Eller har du anden information om sagen? Så må du meget gerne skrive på sebj@bt.dk.

På det svenske politis hjemmeside fremgår der ganske detaljeret information om, hvad det indebærer, når en sag kategoriseres som en 'särskild händelse':

»En pludselig, uforudset eller planlagt hændelse, for hvilken den almindelige politiaktivitet ikke er tilpasset, og som derfor skal håndteres uden for den med en særlig organisation og ledelse. Det kan være, at der er behov for et ekstra antal politibetjente eller særlige kvalifikationer. Du kan også beslutte en særlig begivenhed for at aflaste de almindelige politiaktiviteter,« fremgår det på hjemmesiden.

Sådan så forruden ud, efter at Carsten Petersen og hustruen var blevet ramt af en sten eller en anden genstand. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan så forruden ud, efter at Carsten Petersen og hustruen var blevet ramt af en sten eller en anden genstand. Foto: Privatfoto

Af eksempler nævnes terrorangreb, naturkatastrofer eller planlagte begivenheder som store fodboldkampe eller royale bryllupper.

Det er den regionale politichef, der beslutter den nye kategorisering, og på det svenske politis hjemmeside beskrives fordelene med en 'särskild händelse' således:

»At man former organisationen ud fra problemet, og at man kan plukke vigtige kompetencer, som man normalt ikke har adgang til.«

Stenangrebene kan dateres helt tilbage til april 2021, men først i begyndelsen af juni kom det svenske politi på sagen, efter B.T. talte med en række danskere, som havde oplevet at være blevet ramt af flyvende objekter på vej til eller fra Bornholm.