Najeb Eshaq husker kun to ting fra det øjeblik, han stod ansigt til ansigt med den mand, der dræbte tre personer i Field's i weekenden.

Han husker en lille krølle i mandens lyse hår. Og så husker han den store riffel.

En stor riffel, han kun nåede lige at ænse, før der lød et stort brag, og alt gik i sort.

Få minutter før havde alt ellers været fryd og gammen i biograftilbygningen i Field's, hvor Najeb Eshag var med sin kone og datter.

Den 12-årige datters yndlingsfilm er tegnefilmen Madagascar, men en sand udfordrer til pladsen er Grusomme-spinoffen Minions.

Og da efterfølgeren – Minions 2 – lige nu er biografaktuel, tog den lille familie turen fra vestsjællandske Snertinge og ind mod København for at se filmen.

Valget faldt på Field's, og da klokken var omkring 17.30, stod far, mor og datter ved det midterste kasseapparat i biografshoppen, da der lød ét højt brag.

I første omgang forestillede Najeb Eshaq sig, at der måske var tale om et sprængt dæk ude foran Field's, men så kom der endnu et højt brag.

»Jeg stod og talte med min datter, da det andet brag kom, og dér tænkte jeg, at det var besynderligt, men jeg nåede kun at vende mig om, før jeg så ham,« fortæller Najeb Eshaq til B.T.

Og så gik det stærkt.

Najeb Eshaq nåede kun at stå ansigt til ansigt – cirka tre meter fra hinanden – med gerningsmanden i et splitsekund, før skuddet gik af, og den 45-årige familiefar faldt til jorden.

Her nåede han kun at ligge bevidstløs i et kort øjeblik, før han åbnede øjnene op til et inferno af krudtlugt og kaos.

Najeb Eshaq orienterede sig, så den livløse krop ved siden af ham, mærkede selv smerten i sin egen skulder og begyndte så at kalde på sin datter.

Ingen svarede, så Najeb Eshaq fik kæmpet sig op på knæene og kravlede ud for at finde sin datter og kone.

Heldigvis var gerningsmanden trukket væk fra biografen, og heldigvis spottede familiefaren pludselig noget ved en af nødudgangene i nærheden.

Her stod en biografansat og Najeb Eshaqs datter, der begge vinkede ham hen til udgangen.

»Derinde blev der ringet 112, mens jeg trøstede min datter, der græd. Herefter kunne vi komme ud og ned på en græsplæne foran Field's, hvor der nu også var massevis af ambulancer og politibiler,« fortæller Najeb Eshaq.

Imens brugte familiefaren et mundbind til at stoppe blødningen fra skudsåret i skulderen.

Foran Field's mærkede den sårede Najeb Eshaq kaosset fra første hånd.

Først blev han mødt af en ambulance, men de ville i første omgang prioritere mere alvorligt sårede.

Så sad han med sin datter på en græsplæne og ventede en halv time, mens han tog sig til skulderen.

Dét opdagede en beboer tæt på Field's fra sin altan, så hun kom løbende ned med et plaster til Najeb Eshaq.

Og så kom politiet pludseligt løbende.

»Vi sad på græsplænen, og så hørte vi pludselig, at der blev råbt 'LØB, der er skyderi', så der løb vi så for anden gang. Der sagde min datter: 'Far, jeg vil ikke mere. Jeg vil gerne hjem,« fortæller han.

Da der igen var ro omkring den lille familie, kunne Najeb Eshaq stadig ikke få behandling, så i stedet prajede de en taxa og satte kursen mod Hovedbanegården, hvor en kammerat kunne hente dem og køre mod Vestsjælland.

Så først flere timer efter, han var blevet skudt, trillede han ind på Holbæk Sygehus' akutmodtagelse, hvor såret blev renset, og Najeb Eshaq fik en vaccination mod stivkrampe.

På mirakuløs vis havde den 22-årige gerningsmand fra tre meters afstand sigtet så skævt, at Najeb Eshaq 'kun' havde fået et strejfskud, og derfor kalder han sig selv »utrolig heldig« i dag.

»Havde han sigtet bedre, var jeg nok død«.

Værre er det dog med datterens psyke.

»Jeg er bekymret for min datter. Hun så flere livløse personer, og hun er i forvejen en pige, der eksempelvis ikke vil se en actionfilm, fordi det er for voldsomt. Så vi bruger meget tid på hende disse dage,« fortæller han.

Selv er familiefaderen også medtaget – fysisk som psykisk – men efter mange år med voldsomme oplevelser under krigen i Afghanistan, har han set lidt af hvert.

»Jeg har set masser af døde mennesker og hørt masser af skud, så jeg har nok lidt lettere ved at bearbejde det her. Men jeg har haft mareridt i 30 år, og det her genopfrisker det en smule. Desværre,« siger Najeb Eshaq.

Tre mennesker blev dræbt i skyderiet, mens syv yderligere – heriblandt Najeb Eshaq – blev ramt af skud og overlevede.