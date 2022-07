Lyt til artiklen

Der er sket en lettere mystisk politiaktion i løbet af nattens mulm og mørke på Christianshavn.

Nær Ovengade Neden Vandet har et hold betjente og dykkere ledt i vandet.

Det bekræfter Københavns Politi til B.T.

»Der har været et hold dykkere ude, det har de i forbindelse med, at de skulle lede efter noget,« forklarer vagtchefen.

Det viser sig, at der har været et røveri på Christianshavn i løbet af natten. Her har tyvene fået et ukendt antal pengesedler med.

»De har så under deres flugt smidt pengene i vandet, så det er det vi leder efter.«

Politiet kan oplyse, at de har fanget de pågældende gerningsmænd.

Anholdelsen forløb sig udramatisk.

B.T. følger sagen.