Københavns Politi har i øjeblikket afspærret Thorvaldsensvej fra Bylowsvej til Grønnegårdsvej.

Det oplyser de på Twitter.

Her oplyser de, at det skyldes noget oprydning i forbindelse med et muligt kemikalieudslip ved Landbohøjskolen.

'Det mulige udslip er ikke farligt, men vi anbefaler beboerne i området at holde vinduer lukkede, da lugten er ubehagelig,' lyder meldingen.

Afspærringerne medfører i øjeblikket trafikale udfordringer, hvorfor politiet opfordrer til at søge andre veje, hvis det er muligt.

Opdateres …