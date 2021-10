31. juli blev den fireårige walisiske dreng Logan Mwangi fundet død i en flod. Nu er tre personer sigtet for drabet, herunder drengens egen mor og en 14-årig dreng.

Det skriver britiske BBC.

Ifølge mediet blev drengens stedfar, en 39-årig mand, allerede i august sigtet for drabet, men den sigtelse er således udvidet til nu også at omfatte den lille drengs egen mor og en 14-årig dreng.

Derudover er moderen og stedfaren sigtet for at have forsøgt at forhindre efterforskningen.

Det er uvist, hvordan de tre personer ifølge politiet skulle have dræbt den lille dreng. Ligesom det også er uvist, hvilken rolle de hver især skulle have spillet.

Men sikkert er det, at drabet på Logan Mwangis har rystet beboerne i den walisiske by Sarn.

I dagene efter fundet af den lille drengs lig valfartede byens beboere til det område ved floden, hvor han blev fundet. Her blev der efterladt bamser, blomster og tændt lys i hundredvis.

Sagen mod de tre sigtede forventes at begynde i januar 2022.

Den 14-årige dreng er på grund af hans unge alder overladt til de sociale myndigheder.