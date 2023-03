Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kokain, amfetamin og hash i massive mængder.

Alt sammen beslaglagt, inden det nåede ud til forbrugerne.

En ny opgørelse viser, at toldere havde mere end almindeligt travlt i 2022.

»Vi så rigtig meget narkotika i vores kontrol sidste år. Heriblandt en række opsigtsvækkende sager med flydende kokain i vinflasker, LSD-frimærker i breve til flere hundrede kilo hash skjult i en køletrailer,« siger kontroldirektør Michael Lund i en pressemeddelelse.

Toldere fandt samlet set svimlende 1500 kilo narkotika i 2022, viser opgørelsen.

Og det er en betragtelig stigning fra 2021:

For eksempel fandt toldere blot 7 kilo kokain i 2021, modsat 112 kokain i 2022 – ligesom mængden af hash steg fra 146 kilo i 2021 til 555 kilo i 2022.

På trods af, smuglerne ifølge Michael Lund er blevet mere kreative, heriblandt at have proppet en flæskesteg med hash, så har det således alligevel været muligt for toldere at beslaglægge mere narkotika, end de forgange år.

»Sagerne vidner om, at smuglerne er meget kreative, så derfor har vi toldere placeret i hele landet,« siger Michael Lund.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På Fersk Gerning' her eller dér, hvor du normalt lytter til podcast: