Liselotte Kristiansen var lige kommet hjem, da hun modtog et opkald, som lignede et ganske almindelige telefonnummer.

Men lyden i den anden ende fik hende til at slå alarm lynhurtigt og smække røret på.

»Jeg tager telefonen og præsenterer mig selv, men så starter en robotstemme at snakke, også smækker jeg røret på.«

»Jeg åbnede herefter Facebook, hvor jeg så kunne se, at jeg ikke er den eneste.«

For Liselotte er langt fra den eneste, som oplever en robotstemme, som formentlig prøver at snyde en for sine oplysninger.

Nordjyllands Politi melder om travlt på telefonlinjerne ind til Nordjyllands Politi her mandag.

Det oplyser politikredsen i et opslag på det sociale medie X:

'Vores servicecenter modtager her til morgen ekstra mange opkald fra borgere, der bliver udsat for svindelforsøg.'

Der er både tale om forsøg på svindel via falske mails og via opkald fra engelsktalende 'robotstemmer', lyder det yderligere fra politiet.

Det er dog første gang, at Liselotte Kristiansen har fået sådan et opkald, men derfor har det stadig sat sine spor.

»Det er uhyggeligt at vide, at nogen prøver på noget ulovligt, eller om de måske allerede fået adgang til min telefon.«

»Virkelig uhyggeligt.«