Der bliver nu endelig sat beløb på det erstatningskrav, som en række kendisser for godt et år siden rejste mod Aller Media i forbindelse med den omdiskuteret Se & Hør-sag.

På vegne af i alt 19 personer stævnede advokat Brian Larsen tilbage i november Aller Media, to tidligere chefredaktører samt den såkaldte tys-tys-kilde i den såkaldte Se & Hør-sag, hvor adskillige kendisser fik deres brug af kreditkort overvåget og misbrugt.

I den forbindelse ville Brian Larsen imidlertid ikke sætte beløb på den godtgørelse, som de 19 personer krævede, men kunne blot afsløre, at der var tale om et beløb i »millionklassen«, men af det seneste årsregnskab fra Aller Media fremgår det nu, at der er tale om seks millioner kroner.

'I forlængelse af Se og Hør sagen har en række kendte personligheder stævnet Aller Media A/S m.fl. for uretmæssigt bringe privatlivsnyheder og reportager i ugeblade i årene 2008 - 2012. Selskabet afviser stævningens krav, som anses for uberettiget og i øvrigt anses for forældet. Det opgjorte krav udgør samlet 6,0 mio. kr.,' lyder det i regnskabet,

Advokat Brian Larsen har afvist at kommentere beløbet over for BT, ligesom Aller Media heller ikke ønsker at gå detaljer og kommentere de individuelle sager. Virksomhedens advokat Martin Dahl Pedersen bekræfter dog, at man anser de rejse krav for uberettiget.

»Og hvis man gik ind for den hypotese, at de fik medhold, hvilket jeg vil understreger, at jeg ikke mener, de får, så vil kravene i givet fald også være langt mindre,« siger han.

BT har desuden forsøgt at få en kommentar fra flere af de personer, der blev overvåget af Se & Hør. De har heller ikke ønsket at kommentere sagen.