Den mangeårige spionchef Lars Findsen forsøgte at sende et hemmeligt signal med noget så simpelt som en bog, da han i februar satte sig i Københavns Byret.

Iført tætsiddende jakkesæt lagde han bogen med titlen 'Alt det lys vi ikke ser' foran sig på bordet.

Det fik de fremmødte journalister til at gruble. Prøvede han at fortælle noget? Eller havde han den bare med sig helt tilfældigt, så han havde noget at læse i på vej til og fra fængslet?

Nu løfter han i en ny bog sløret for, hvad det handlede om. Og det var ikke bare for at have noget at læse i.

»Titlen indikerer, at der er mere i den her sag, end man lige kan se. Det er langt mere end bare en straffesag,« fortæller Lars Findsen.

Før han trådte ind i retslokalet, havde han siddet i et venterum og med vilje bøjet forsiden så meget, at den ville flappe op af sig selv, når han lagde den på bordet.

På det tidspunkt sad han varetægtsfængslet for at røbe statshemmeligheder. I sin celle havde han ligget aftenen inden retsmødet og besluttet sig for at tage bogen med for at sende en besked – uden at sige noget med egne ord.

Den suspenderede og tiltalte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste giver for første gang et detaljeret indblik i sit syn på sagen mod ham og den historiske efterretningsskandale i sin nye bog 'Spionchefen – Erindringer fra celle 18'.

Lars Findsens hemmelige signal med bogen er på mange måder et billede på en større kritik, som han retter mod regeringen og dens håndtering af sagen.

Og ikke mindst mod Mette Frederiksens højre hånd, departementschef Barbara Bertelsen. Om hendes vredesudbrud, deres mange diskussioner og dårlige kemi.

I sin nye bog giver han flere eksempler på ophedede kampe med Barbara Bertelsen.

»Efter et par ordvekslinger råbte hun: 'Du skal ikke komme her og fremture'. Hun rejste sig resolut. De andre mødedeltagere sad helt stille og kiggede ned i bordet,« refererer han.

Lars Findsen fortæller, at episoden udspillede sig under et møde omkring årsskiftet 2019/20. Barbara Bertelsen forsøgte ifølge hans oplevelse at fremstille en sag, så Justitsministeriet så bedre ud, end virkeligheden var.

Dengang var hun departementschef i Justitsministeriet. Ifølge Lars Findsen var der ikke belæg for det, hun sagde, og han talte hende imod.

I bogen beskriver han, at han og Barbara Bertelsen i årevis har haft et anstrengt forhold med mange konflikter og generel dårlig kemi.

Det kulminerede, da Barbara Bertelsen ifølge Lars Findsen var med til at hjemsende ham fra Forsvarets Efterretningstjeneste i august 2020.

»Beslutningen om hjemsendelsen blev truffet på mødet i Statsministeriet fredag eftermiddag (21. august 2020, red.),« siger Lars Findsen.

Netop den hjemsendelse blev startskuddet på en af danmarkshistoriens største efterretningsskandaler.

Beslutningen blev truffet i forbindelse med, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne havde udarbejdet en særdeles kritisk tilsynsrapport om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Lars Findsen fortæller i bogen, at han udmærket vidste, at der ikke var noget at komme efter i anklagerne. Det havde forsvarsminister Trine Bramsen (S) også sagt til ham på et møde få dage inden, refererer spionchefen.

»Jeg er med på, at der ikke er noget at bebrejde hverken FE, din indhentningschef eller dig. Men du har været med så mange år, at du godt ved, at jeg skal kunne tælle til 90,« sagde Trine Bramsen ifølge Lars Findsen.

Alligevel endte det med, at Lars Findsen og den øvrige ledelse i FE blev hjemsendt for anklager, som en undersøgelseskommission siden har frifundet dem for.

Inden beslutningen om hjemsendelsen blev truffet, havde Lars Findsen haft en dårlig fornemmelse.

»Allerede længe inden hjemsendelsen havde jeg fået flere forvarsler om, at nogen ville af med mig,« siger han uden at sætte navn på.

Den dårlige fornemmelse varede ved.

»Under hjemsendelsen fortalte jeg børnene, at jeg havde fornemmelsen af, at nogen var ude efter mig på jobbet. Min søn har kaldt det 'Paradise Hotel på et højt niveau',« gengiver Lars Findsen.

Få dage før Lars Findsen i princippet kunne være vendt tilbage til sit arbejde i FE efter undersøgelseskommissionens frifindelse i december sidste år, blev han anholdt i Københavns Lufthavn.

Han havde netop købt tre store bøtter Matador Mix i taxfreeshoppen og slentrede af sted, da en mand nærmede sig bagfra.

Spionskandalen August 2020: Tilsynet med Efterretningstjenesterne retter alvorlig kritik mod Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Flere ansatte, heriblandt Lars Findsen, bliver hjemsendt. Et år senere frifinder en undersøgelseskommission FE efter at have undersøgt kritikpunkterne. 8. december 2021: Lars Findsen og tre andre tidligere eller nuværende ansatte i FE og PET bliver anholdt og sigtet for at have lækket højt klassificerede oplysninger. 17. februar 2022: Lars Findsen bliver løsladt efter 71 dages varetægtsfængsling. 16. oktober 2022: Anklagemyndigheden rejser tiltale mod Lars Findsen. Han skal have afsløret statshemmeligheder eller andre 'særligt fortrolige' oplysninger i en periode på 16-17 måneder, mens han var hjemsendt.

Lars Findsen blev eskorteret ind i et rum med betjente fra Politiets Aktionsstyrke.

»Klokken er 9.51, og du er anholdt for brud på straffelovens paragraf 109,« gengiver Lars Findsen i bogen.

Lars Findsen sad varetægtsfængslet i 71 dage. I september blev der rejst tiltale mod ham for at røbe statshemmeligheder og bryde sin tavshedspligt. Han nægter sig skyldig i alle anklager.

Statsministeriet og departementschef Barbara Bertelsen afviser at kommentere bogen og Lars Findsens kritikpunkter.

Statsminister Mette Frederiksen afviser også at kommentere departementschefens rolle. Mette Frederiksen henviser til, at sagen skal gå sin gang i retssystemet.