Han har længe siddet fængslet i Dubai.

Men nu er Sanjay Shah, den formodede hovedarkitekt bag danmarkshistoriens største svindelsag, på vej til at blive udleveret til Danmark.

Det bekræfter hans britiske pressemand, Jack Irvine, onsdag morgen over for B.T., efter hans danske advokater var ude med samme udmelding tidligere onsdag.

»Jeg kan bekræfte, at Sanjay er blevet udleveret til Danmark,« siger Jack Irvine helt kort, inden han fortæller, at han ikke har yderligere oplysninger for nuværende.

Sanjay Shahs danske advokater, Kåre Pihlmann og Mikael Skjødt, oplyser ifølge Ritzau i en pressemeddelelse, at de har fået at vide fra lokale kilder i Dubai, at Sanjay Shah er på vej til Danmark – og ankommer onsdag.

Det lyder videre her, at advokaterne ikke har fået nogle oplysninger om udleveringen fra de danske myndigheder.

Også nyhedsbureauet Bloomberg News skriver, at den britiske forretningsmand skulle være blevet udleveret til Danmark, hvor han er anklaget for at have svindlet statskassen for omkring ni milliarder kroner.

»Udleveringen bekræfter De Forenede Arabiske Emiraters vilje til at samarbejde med internationale partnere i jagten på international retfærdighed og for at styrke integriteten af det internationale, finansielle system,« citerer Bloomberg News det officielle nyhedsbureau for De Forenede Arabiske Emirater, WAM, for at skrive.

Sanjay Shah blev arresteret sidste år i Dubai og har siden siddet fængslet her.

I marts i år bestemte de lokale domstole ellers, at han skulle udleveres til Danmark.

Dengang lød det, at justitsministeren i De Forenede Arabiske Emirater først skulle godkende udleveringen, før den kunne iværksættes.

Og det skulle være sket nu, skriver WAM.

Sagen mod Sanjay Shah er sat til at begynde ved Retten i Glostrup 8. januar.

I alt ni mænd er tiltalt i tre sager om bedrageri med offentlige midler i Danmark, hvoraf en af dem allerede er gået i gang.

De samlet 12,7 milliarder kroner, som sagerne drejer sig om, er ifølge de danske myndigheder penge, som de tiltalte uberettiget har fået udbetalt i form af refusion af udbytteskat.