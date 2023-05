Naboerne var begyndt at undre sig.

Der var så underligt stille i lejligheden, og lugten blev værre og værre.

Samtidig kunne myndighederne i Italien konstatere, at den 86-årige kvinde tilsyneladende var holdt op med at bruge sit sygesikringskort for seks år siden.

Endda selv om der havde været coronaepidemi og vaccinationsrunder.

Derfor brød politiet i fredags døren til lejligheden i Verona det nordlige Italien op.

Her ventede der betjentene en ubehagelig overraskelse. Pakket ind i en ligtaske på den gamle dames seng lå det mumificerede lig af den 86-årige kvinde Helga E.

Tilsyneladende har hun været død i seks år, men sønnen havde hidtil forklaret hendes usynlighed i gadebilledet med, at hun var taget tilbage til Tyskland.

Herfra var Helga E. ifølge tyske Bild kommet til Italien for mere end 50 år siden på grund af kærlighed til en italiensk mand.

Da hun blev enke for en halv snes år siden, boede den i dag 61-årige søn Bernardo dog fortsat sammen med sin mor i lejligheden.

Og det fortsatte sønnen ifølge lokale medier angiveligt med – også selv om moderen for omkring seks år siden.

Derved kunne han blive ved med at hæve hendes pension. Det har ifølge italienske myndigheder samlet drejet sig om 180.000 euro – svarende til godt 1,3 millioner kroner.

Derfor er sønnen nu usømmelig omgang med lig og groft bedrageri.

Efter moderens hemmeligholdte død var sønnen tilsyneladende flyttet på hotel.

Og efter afsløringen af pensionsbedrageriet har han ifølge lokale medier forsøgt selvmord, men ligger nu i stabil tilstand på et hospital.

Som led i efterforskningen af den makabre sag skal liget af den 86-årige kvinde nu obduceres i håb om nærmere at kunne klarlægge dødsårsag og dødstidspunktet.