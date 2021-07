Østjyllands Politi sigtede tidligt onsdag aften en 18-årig mand for at køre langt hurtigere end den tilladte hastighed i Brabrand.

Det skete på Sintrupvej i den østjyske by, hvor manden kørte hele 105 kilometer i timen i en 50-zone.

Det fortæller vagthavende ved Østjyllands Politi Lars Bisgaard til B.T.

Han kan oplyse, at manden kørte i en Mercedes, og at bilen blev beslaglagt på stedet, med henblik på konfiskation.

Den beslutning var føreren af køretøjet dog ikke enig i.

Den 18-årige mand har nemlig valgt at nedlægge protest og skal derfor i retten torsdag.

Østjyllands Politi mistænker ikke føreren for at have kørt bilen i påvirket tilstand.

Hændelsen fandt sted klokken 17.24.