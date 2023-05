Fra sin fængselscelle styrede en tidligere Hells Angels-rocker flere store narkohandler på en krypteret telefon.

Det har Thomas Kjærsgaard Boel onsdag tilstået ved Retten i Aalborg.

I alt tilstod den 48-årige mand tre store narkoforhold, hvor han har brugt en krypteret Sky-telefon, mens han afsonede en dom på 14 års fængsel.

Første narkohandel fra fængslet fandt sted 7. november 2020, hvor han sørgede for, at 15 kilo amfetamin kom til Danmark.

Ufortrødent fortsatte han som narkogangster bag tremmer helt frem til 27. februar 2021, hvor han i alt stod for, at 25 kilo amfetamin, ni kilo kokain og 359 kilo hash kom til Danmark.

Handlerne fandt sted, mens den 48-årige tidligere rocker afsonede 14 års fængsel for salg og besiddelse af omkring 50 kilo amfetamin.

Mens han var på udgang i december i 2021 og start-januar 2022, leverede han to gange 25 kilo hash fra Randers til København, fortalte han i retten.

Tidligere var han fuldgyldigt medlem af HA, men da han blev dømt i 2014, meldte han sig ud af rockerklubben.

Ifølge sagens dokumenter, som B.T. er i besiddelse af, blev Thomas Kjærsgaard Boel også dømt for at have handlet med illegale cigaretter, mens han sad i et udslusningscenter for tidligere kriminelle.

I alt solgte han 5,5 millioner cigaretter, fortalte han i retten.

Samlet landede straffen til Thomas Kjærsgaard Boel på 12 års fængsel og en bøde på 10,8 millioner kroner – bøden var det beløb, som statskassen mistede, da han ikke betalte afgifter på smøgerne.

Specialanklager Kim Kristensen fortæller, at den tidligere rocker aldrig nåede at komme helt ud i det fri, inden Nordjyllands Politi slog til mod ham.

»Alle de her forhold er begået under afsoning både i fængsel og i et udslusningscenter. Det er selvfølgelig en skærpende omstændighed i forhold til strafudmålingen.«

»Der var nogle enkelte små ting i erkendelsen, som vi ikke var helt enige om, men min påstand var 12 års fængsel, det var forsvareren (Peter Secher, red.) enig i strafniveauet, så det gik efter planen,« siger specialanklager Kim Kristensen.

Ud over de mange kilo hash, amfetamin og kokain fandt man ulovlige dopingmidler i form af testosteron i den nu dømte narkogangsters celle.

Thomas Kjærsgaard Boel var et mangeårigt medlem af Hells Angels – inden da var han medlem af rockerklubben Piraterne.