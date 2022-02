Den mand, der i begyndelsen af februar blev dømt for planlægning af skoleskyderier og forsøg på manddrab, har besluttet at anke dommen til Vestre Landsret.

Det oplyser Statsadvokaten i Viborg i et opslag på Twitter.

3. februar fandt Retten i Aalborg den 27-årige mand fra Hobro skyldig i forsøg på manddrab og for våbenbesiddelse.

Han havde lagt planer om et eller flere masseskyderier mod skoler i Østjylland, fastslog et enigt nævningeting.

I byretten blev den 27-årige dømt til anbringelse.

Han forklarede, at han var fascineret af skoleskyderier, og at han foretog intens research på emnet fra 2015 til 2018.

– Mit mål her i livet er at slå så mange mennesker ihjel, skrev han i et 178 sider langt manifest, som blev fundet på hans computer.

Han var på rekognosceringsture til Aarhus, hvor han gik rundt i gangene på Århus Statsgymnasium, Aarhus Universitet, SOSU Østjylland samt på en folkeskole.

Ifølge dommen skulle han som minimum opholde sig i fem år på den psykiatriske afdeling, og uden en længste tid på straffen.

Det betød, at det var op til en dommer, hvornår den 27-årige mand kunne løslades.

Men det er den dom, som den 27-årige nu har anket.

Statsadvokaten i Viborg har kontraanket.