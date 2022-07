Lyt til artiklen

En 35-årig mand er i Randers blevet sigtet for vold mod en politibetjent. Blandt andet.

Østjyllands Politi beretter i døgnrapporten om, at man onsdag klokken 18.44 modtog anmeldelse fra en 23-årig kvinde, som havde haft en noget ubehagelig oplevelse på banegården i Randers.

En mand var gået rundt og havde råbt og skreget, inden han tog fat i hende og 'råbte sjofelheder' ind i hovedet på hende, ligesom han havde slået på alle dørene på taxaerne udenfor.

Da politiet ankom, fandt de en mand, der passede på kvindens beskrivelse, som lå og sov midt på parkeringspladsen.

Manden viste sig at være en 35-årig, og da politiet vurderede, at han ikke kunne klare sig selv, besluttede man at tage ham med på stationen.

Det ville manden ikke acceptere, så han råbte op og truede og modsatte sig, hvorfor han blev lagt i håndjern.

På vej til stationen – og efter ankomsten – fortsatte den 35-årige mand med at levere trusler og fornærmelser mod en betjent, og så slog han ud efter og ramte betjenten, skriver politiet.

Onsdagens forløb koster nu manden en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, for trusler mod polititjenestemænd og for vold mod nogen i offentlig tjeneste.