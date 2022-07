Lyt til artiklen

En af dem, der mistede livet under det tragiske og voldsomme skyderi i shoppingcentret Field's søndag, var ansat på stålvalseværket NLMK DanSteel i Frederiksværk.

Det bekræfter virksomheden i en udtalelse til SN.dk.

»Det er med dyb sorg, at vi kan bekræfte, at vi har mistet en kollega under den tragiske begivenhed i Field’s i søndags. Alle vores tanker går til vores kollegas familie,« lyder det.

Mandag arrangerede ledelsen på stålvalseværket derfor en mindehøjtidelighed til ære for deres kollega, skriver lokalmediet.

Flaget gik på halvt, mens der også blev holdt et minuts stilhed.

Tirsdag bekræftede Nordisk Film Biografer i en udtalelse, at en anden af de dræbte under søndagens skyderi var en ung ansat i storcentrets biograf:

»Det er med stor sorg, at vi kan bekræfte, at en af vores unge biografmedarbejdere i Field's mistede livet ved søndagens forfærdelige og ubegribelige tragedie,« udtalte Casper Bonavent, direktør i Nordisk Film Biografer, og tilføjede:

»Vi er dybt berørte, og vores tanker og medfølelse går til de pårørende.«

I alt mistede tre personer livet under skyderiet, som politiet fik de første meldinger om klokken 17.35.

13 minutter senere kunne betjente anholde en 22-årig mand, som man mistænker for at være gerningsmanden, ved en parkeringsplads uden for centret.

Ved et grundlovsforhør mandag eftermiddag blev den anholdte varetægtsfængslet i 24 dage i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling.

Den formodede gerningsmand er sigtet for at have dræbt en 46-årig mand, en 17-årig pige og en 17-årig dreng. Derudover er han sigtet for syv drabsforsøg.