Hovedstadens Bredskab har onsdag sen eftermiddag været ude til en bilbrand på Alhambravej på Frederiksberg.

»Alhambravej er lukket for trafik i begge retninger under slukningsarbejdet. Vi forventer at være færdige omkring 16.45,« lød det først.

Nu er ilden slukket.

»Desværre stod køretøjet ikke til at redde,« lyder det fra beredskabet på Twitter.

Operationschef og Indsatsleder hos Hovedstadens Beredskab Tim Ole Simonsen oplyser til B.T., at bilen brød i brand, mens nogen kørte i den.

»De nåede heldigvis at komme ud,« siger han og fortæller, at vejen igen er farbar.

Vagtchef fra Københavns Politi, Mikael Andersen, oplyser, at ingen er kommet til skade.

Lige nu ved hverken beredskabet eller politiet noget om, hvordan branden opstod.

B.T. følger sagen.