En borger fik sig noget af et chok, da han gik på Fuglsangs Allé i Aarhus V.

Her spottede han en person, der gik rundt med en pistol i hånden, og han ringede derfor straks til Østjyllands Politi.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

En patrulje var hurtigt på stedet, og da de så manden med pistolen, beordrede de ham til at lægge den fra sig og lægge sig på jorden, hvilket han med det samme efterkom.

Pistolen, den bekymrede borger havde set, viste sig at være en gaspistol, og der var tale om en 19-årig mand fra Aarhus.

Under anholdelsen fortalte den 19-årige, at, at han havde mødtes med en ven på en boldbane, hvor de havde afprøvet pistolen. Han vidste ikke, det var ulovligt, når det ikke var en rigtig pistol.

Han er foreløbigt blevet sigtet for trusler på livet ved at have skabt frygt for andres liv.