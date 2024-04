Ægteparret Maibrit og Mathias Wessel Busk Sørensen skal tilbringe de næste mange år bag tremmer. Og det samme skal deres veninde Mie Thorup Hansen, der i landsretten får en højere straf end i byretten.

Det står klart, efter et nævningeting ved Vestre Landsret mandag formiddag har afsagt dom i sagen om mordkomplottet fra Djursland.

Her får ægteparret stadfæstet deres straf fra byretten, der sidste sommer tog stilling til drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

En 40-årig far til fem, der i sommeren 2022 først blev forsøgt lokket i døden tre gange og fjerde gang blev frarøvet livet, da han blev tæsket med jernrør og kvalt til døde på ægteparrets gårdsplads i Nimtofte på Djursland.

Frank Dan Nørgaard Jørgensen elskede at fiske og havde gjort det i årevis. Foto: Privatfoto Vis mere Frank Dan Nørgaard Jørgensen elskede at fiske og havde gjort det i årevis. Foto: Privatfoto

Allerede torsdag i sidste uge stod det klart for de nu dømte, at deres forsøg på at få landsretten til at omstøde dommen fra Retten i Randers havde været forgæves.

Her nåede Vestre Landsret nemlig frem til nøjagtig samme konklusion som byretten.

Nemlig at Maibrit og Mathias Wessel Busk Sørensen havde gjort sig skyldige i tre drabsforsøg, selve drabet og flere andre mindre forhold i sagen, hvor de prøvede at skjule deres spor. Heriblandt usømmelig omgang med lig og brandstiftelse.

Noget, landsretten har besluttet, skal koste dem 14 års fængsel hver, skriver Ritzau.

I dagene efter drabet tog de to par på Comwell, og Maibrit Wessel Busk Sørensen lagde i den forbindelse flere videoer og billeder på sociale medier. Her ses hun med sin - snart tidligere - ægtemand Mathias Wessel Busk Sørensen. Foto: Privatfoto Vis mere I dagene efter drabet tog de to par på Comwell, og Maibrit Wessel Busk Sørensen lagde i den forbindelse flere videoer og billeder på sociale medier. Her ses hun med sin - snart tidligere - ægtemand Mathias Wessel Busk Sørensen. Foto: Privatfoto

Mie Thorup Hansen er blevet frifundet for to af drabsforsøgene, men bliver dømt for resten og får derfor 12 års fængsel. En skærpelse af de ti år, hun blev idømt i byretten.

En baby i midten

Både i byretten og landsretten er der blevet tegnet et tydeligt billede af, at Frank Dan Nørgaard Jørgensen skulle skaffes af vejen, fordi han var biologisk far til det barn, Maibrit Wessel Busk Sørensen var gravid med på gerningstidspunktet.

Hun og offeret havde lært hinanden at kende i efteråret 2021, mens hun og ægtemanden midlertidigt var gået fra hinanden.

Ægtefolkene fandt dog i foråret 2022 atter melodien, og Mathias Wessel Busk Sørensen gjorde det klart, at han gerne ville opdrage hustruens og Frank Dan Nørgaard Jørgensens barn – såfremt elskeren altså ikke var en del af ligningen.

Det var dog ifølge Mathias Wessel Busk Sørensen og flere andre af de dømtes forklaringer Maibrit Wessel Busk Sørensens idé at tage elskeren af dage.

Uhyggelig optagelse

I starten af juni skulle Maibrit Wessel Busk Sørensen så have delagtiggjort venneparret Mie Thorup Hansen og Jesper Jensen i sine planer.

Det trolovede par skyldte ægteparret penge og indvilligede derfor i at være med til drabet mod at få slettet deres gæld.

På tre forskellige dage i starten af juli 2022 blev Frank Dan Nørgaard Jørgensen lokket ud til det trolovede pars adresse i Allingåbro. Planen var at dræbe ham ved at klemme ham under en bil eller på anden vis få det til at ligne en ulykke. Alle gange slap han med livet i behold. Uanende om planerne.

Jesper Jensen og Mie Thorup Hansen på Hotel Comwell efter drabet. Dengang var de forlovede. Det er de ikke længere. Foto: Privatfoto Vis mere Jesper Jensen og Mie Thorup Hansen på Hotel Comwell efter drabet. Dengang var de forlovede. Det er de ikke længere. Foto: Privatfoto

En del af planlægningen blev videooptaget af Mie Thorup Hansen, der ifølge eget udsagn ønskede at have noget på Maibrit Wessel Busk Sørensen.

I den 58 minutter lange optagelse kan man høre, hvordan der bliver talt om både æter, druknedød og hestespark.

Først fundet en uge senere

Om eftermiddagen 14. juli 2022 satte den 40-årige randrusianer sig bag rattet og kørte til ægteparrets adresse i Nimtofte.

Han troede, han skulle hente en seng. Men den forestilling var han alene om at have.

Den eftermiddag blev Mie Thorup Hansen sendt på stranden med flere af de andre nu dømtes mobiler for at tage og lægge billeder på sociale medier.

Simpelthen for at skabe et alibi.

På gårdspladsen i Nimtofte stod Mathias Wessel Busk Sørensen og Jesper Jensen klar. Iklædt arbejdstøj og handsker. Og med jernrør.

Da Frank Dan Nørgaard Jørgensen ankom, blev han overfaldet. Og ikke længe efter åndede han ud for sidste gang.

Den dræbte Franks bil blev nogle dage efter drabet på ham fundet udbrændt på en øde parkeringsplads i skoven i Vivild. Foto: Øxenholt Foto. Vis mere Den dræbte Franks bil blev nogle dage efter drabet på ham fundet udbrændt på en øde parkeringsplads i skoven i Vivild. Foto: Øxenholt Foto.

Hans lig blev placeret i den hvide varevogn, han var ankommet i. Kørt væk, afklædt og pakket ind i plastik, før det blev dumpet i et skovområde ved Gassum.

Varevognen, hans tøj og andre remedier blev sat i flammer efter vejledning fra en femte involveret og hjælp fra en sjette, der også er dømt i sagen.

Og så tog de to par på Hotel Comwell, hvor de lagde flere videoer og billeder på sociale medier i løbet af den efterfølgende weekend.

Om mandagen klappede fælden, da de alle blev anholdt og sigtet for drabet. Også selvom liget på daværende tidspunkt endnu ikke var fundet. Det blev først fundet nogle dage senere.

Læs også Ingen nåde i landsretten: Ægtepar og ung kvinde skyldige i Frank-drabet

Flere tilståelser

Siden har både Jesper Jensen og den 37-årige, der rådgav i bortskaffelse af beviser, valgt at tilstå deres roller.

Den unge mand, der hjalp til med bevisbortskaffelse, blev i Retten i Randers sidste år idømt otte måneders fængsel. Også han havde været tiltalt for selve drabet, men byretten fandt ham ikke skyldig, og han valgte at modtage sin dom.

Både Mie Thorup Hansen og Mathias Wessel Busk Sørensen har sagen igennem nægtet sig skyldige i både drab og drabsforsøg, men tilstået nogle af de mindre forhold.

Maibrit Wessel Busk Sørensen, som af de andre er blevet beskrevet som hjernen bag mordkomplottet, har nægtet sig skyldig i det hele.

Opdateres …

I 'På fersk gerning' gennemgår B.T.s kriminalreporter sagen. En mordkomplot, der involverer både jalousi, gæld og et ufødt barn. Hør med her, eller hvor du plejer at høre podcast.