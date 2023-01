Lyt til artiklen

Han kom til retten på krykker, og gik derfra med en straf på 12 års fængsel for drab.

Den 26-årige Jesper Jensen valgte fredag ved byretten i Randers at lægge kortene på bordet og uforbeholdent tilstå sin rolle i mordkomplottet på Djursland, der i juli sidste sommer kostede den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen livet.

Ifølge den 26-årige lastbilchauffør blev han både presset og snydt til at være med til at begå både drabet og et forudgående drabsforsøg.

»Det kan lyde som en dårlig undskyldning, men der har været en masse manipulation ind over. Pres og ubehageligheder.«

»Det er sindssygt at sidde og snakke om. Nogle her i retten vil nok se mig som en djævel. Det er jeg med på, men det her kan jeg ikke acceptere. Jeg føler mig snydt og bedraget, selv om jeg i bund og grund godt kunne se, hvad der kunne risikere at ske. Jeg er ufattelig ked af, at det er sket,« sagde han og undskyldte flere gange over for den dræbtes pårørende.

Det udløste kort efter gråd og hulken hos nogle af tilhørerne i det propfyldte retslokale.

»Jeg kender desværre M. (en af de andre fængslede i sagen, red.). Jeg ved, at hun gør alt for at rense sit eget navn, og det kan jeg ikke acceptere,« tilføjede den 26-årige kort inden dommen.

Det fik også den medsigtede M. til at bryde ud i tårer.

Det konkrete motiv til drabet er fortsat en hemmelighed, men under tilståelsessagen blev det antydet, at der både havde været tale om et spørgsmål om sletning af gæld og en belastende videooptagelse forud for drabet.

I den tæt proppede retssal G i byretten i Randers havde specialanklager Jesper Rubow fra Østjyllands Politi held til at få dommerens medhold i, at den 26-åriges indledende tilståelse i første omgang skulle afgives for lukkede døre af hensyn til sagens fortsatte opklaring. Altså uden at presse og øvrige tilhørere måtte høre hans forklaring.

Til gengæld måtte tre af de øvrige sigtede i sagen, som stadig sidder varetægtsfængslet, sammen med deres forsvarere gerne høre hans tilståelse.

Den spinkle og kortklippede Jesper Jensen kunne stort set tilstå hele politiets stærkt belastende buket af anklager mod ham. Det drejede sig om drab, drabsforsøg, usømmelig omgang med lig, tyveri af to nummerplader fra offerets bil samt ildspåsættelse af samme bil på en øde parkeringsplads i skoven.

Efter politiets opfattelse blev Frank slået ihjel ved kvælning og slag med et metalrør.

Bagefter tog gerningsmændene og -kvinderne tøjet af ham og pakkede liget ind i plastik og tape, inden de jordiske rester af Frank de følgende dage blev transporteret rundt i Østjylland.

Til sidst blev liget efterladt i en skov ved Gassum, ligesom gerningsmændene betalte en 37-årig mand blev betalt 28.000 kroner for at skaffe resterne af den dræbte Frank af vejen.

Det kostede for nylig den 37-årige en dom på seks måneders fængsel i en tilståelsessag ved byretten i Randers.

Og fredag formiddag tilstod den 26-årige medgerningsmand altså sin egen rolle i den stærkt usædvanlige sag, hvor fire andre personer – to mænd og to kvinder – har siddet varetægtsfængslet siden slutningen af juli, men fortsat nægter sig skyldige.

I sin tilståelse forklarede den 26-årige Jesper Jensen, at to af de nu fire stadigt varetægtsfængslede og sigtede ikke havde været med til at slå Frank Dan Nørgaard Jørgensen ihjel.

Derimod havde de alle fire efterfølgende været med til at skaffe liget af vejen, stjæle nummerplader og brænde hans varebil af.