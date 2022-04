En bizar sag trækker muligvis tråde til flere tilfælde, hvor der over weekenden er kastet æg på folk og biler på Fyn.

Den lettere aparte sag, som måske kan være knyttet til mere ægkasteri, handler om to mænd, der natten til søndag blev påkørt ved den fynske by Kertemindes Nordstrand. Efter de ligeledes var blevet ramt af æg.

»Jeg kan oplyse, at vi over weekenden har fået flere henvendelser, hvor nogen har kastet æg efter personer, men også køretøjer. Både i Kerteminde og Odense,« siger politikommissær i voldssektionen ved Fyns Politi René Olstad.

Hos politiet finder man det påfaldende, at der er så mange episoder, der minder om hinanden.

»Vi ved endnu ikke, om ægkasterierne er forbundne, og om de er knyttet til tilfældet ved Nordstranden, men det er klart, at når der er den samme modus, så vækker det interesse,« siger René Olstad.

»Vi kigger bredt i vores efterforskning, og det med ægkastningen er noget, man kan betegne som dybt krænkende.«

Nogle af episoderne, ud over den ved Kerteminde Nordstrand, ville man kunne efterforske efter straffeloven som enten vold eller hærværk, oplyser politikommissæren.

Søndag nat var der dog ingen tvivl om, at straffeloven var overtrådt, da de to mænd blev kørt ned, af hvad der virkede til at være fremmede,

De to mænd, der blev påkørt, fulgtes med en tredje mand, da det skete.

De tre, der er henholdsvis 22, 39 og 71 år gamle, blev først ramt af æg, der blev kastet fra bilen, og da mændene derefter råbte af bilen, vendte den rundt og påkørte altså to af dem.

Da det skete, kørte bilen med 50 kilometer i timen, og mændene blev slynget op i luften. Det kunne dog ikke konkluderes, at det var meningen at ramme nogle af mændene.

Efterfølgende kaldte man hos politiet deres skader for alvorlige, men det moderer politikommissær René Olstad nu og kalder mændene lettere tilskadekomne, inden han kommer med en opfordring til offentligheden.

»Jeg vil gerne i den her forbindelse opfordre folk til at anmelde det, hvis de oplever noget lignende. Og hvis man måtte vide noget om sagen, opfordrer jeg til at rette henvendelse til politiet,« siger René Olstad.

Hvis man har set eller ved noget i sagen, kan politiet kontaktes på telefonnummer 114.