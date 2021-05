Et tip om en 59-årig kvinde har nu resulteret i, at kvinden skal syv år i fængsel.

Kvinden, der kommer fra Viborg-området, er dømt for at være i besiddelse af ni kilo amfetamin.

Størstedelen af stoffet havde kvinden gravet ned i sin egen have.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politis Anklagere på Twitter.

En 59-årig kvinde fra Viborgområdet er ved retten i Viborg blevet idømt 7 års fængsel for at have været i besiddet af lidt mere end 9 kilo amfetamin. Størstedel var nedgravet i et højbed i kvindens have. Dommen modtaget og fortsat fængslet. /ASO #anklager #politidk — MVJyllandsanklagere (@MVJsanklagere) May 3, 2021

Sagen var for Retten i Viborg mandag, og over for TV Midtvest forklarede anklager i sagen, Anna Søndergaard, følgende:

»Kvinden nægtede sig skyldig, men erkendte at have haft 200 gram amfetamin i sin fryser. Hun fortalte, at det var en bekendt, som formentlig havde gravet de ni kilo ned i hendes have, men hendes dna var fundet både på indpakningen af stofferne i fryseren og i haven,« lød det fra Anna Søndergaard.

Ifølge mediet var det et tip, der fik politiet på sporet af kvinden.

På baggrund af tippet ransagede politiet kvindens adresse, hvor de først fandt amfetamin i kvindens fryser og siden i havebedet.

Anna Søndergaard tilføjer desuden, at hun er tilfreds med dommen.

Hun gik dog efter en hårdere dom, men retten lagde vægt på, at den 59-årige kvinde var »en fisk i et større marked«, skriver TV Midtvest.