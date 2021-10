En 31-årig mand rejste ind i Danmark i forbindelse med evakueringen fra Afghanistan i august.

Det skulle vise sig at være en dårlig idé.

For den pågældende havde et forbud mod at rejse ind i Danmark, og han blev derfor anholdt af Københavns Politi umiddelbart efter ankomsten til Københavns Lufthavn den 24.august.

Han har siden siddet varetægtsfængslet.

Men nu er manden blevet tiltalt ved Københavns Byret for overtrædelse af udlændingelovens §59 ved at indrejse i strid med indrejseforbuddet. Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Indrejseforbuddet blev tildelt den 31-årige, da han i 2017 af Retten i Roskilde blev straffet med seks måneders fængsel for brandstiftelse.

Det er gældende frem til den 1. februar 2023.



Københavns Politi nedlægger i forbindelse med sagen påstand om udvisning på ny og et nyt indrejseforbud gældende i mindst seks år.