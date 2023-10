På en parkeringsplads i Hvidovre fik en 21-årig mand tidligere på måneden så mange tæsk, at han senere afgik ved døden.

Seks unge mænd er i politiets søgelys i sagen, men kun tre af dem er hidtil blevet sendt bag tremmer, da de andre menes at være flygtet til udlandet efter det blodige overfald.

Det gælder blandt andre en 23-årig mand, der allerede to dage efter overfaldet blev varetægtsfængslet in absentia – altså uden at være til stede i Retten i Glostrup, hvor grundlovsforhøret foregik.

Her fremlagde anklageren dokumentation for, at telefoner tilhørende den 23-årige og en 20-årig mulig medgerningsmand efter overfaldet var blevet registreret i Tyskland og De Forenede Arabiske Emirater.

Begge blev de derfor efterlyst internationalt. Og nu er der altså en udvikling.

Den 23-årige mand har nemlig efter efterlysningen af egen fri vilje vendt snuden retur mod Danmark, og tirsdag eftermiddag stod Københavns Vestegns Politi klar til at tage imod ham, da han med fly ankom, oplyser politikredsen, der dog ikke uddyber, hvor i verden den mistænkte har befundet sig.

Ved et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup er det så onsdag formiddag blevet besluttet, at han skal varetægtsfængsles for dødsvold frem til 30. oktober.

Han nægter sig skyldig og har taget forbehold for at kære kendelsen.

Hunde og politi arbejdede i timevis i Brønshøj efter overfaldet, der var fundet sted i Hvidovre. Foto: Anthon Unger

Overfaldet på den 21-årige mand fandt sted natten til 2. oktober ved Helseholmen i Hvidovre, hvor han ifølge politiet skulle være blevet slået og trampet i hovedet og på kroppen.

Nogle af slagene skal ifølge sigtelsen have været med genstande, hvilket blandt andet medførte, at offerets milt tog voldsom skade.

Det samme gjorde hans hjerne.

To eller flere af gerningsmændene skal ifølge politiet senere have smidt den 21-årige af ved Herlev Hospital, men allerede kort tid efter ankomst blev han erklæret hjernedød.

Inden dagen var omme, åndede han ud for sidste gang.

I forlængelse af overfaldet rykkede Københavns Politi talstærkt ud til Brønshøj ved Utterslev Mose, hvor man i timevis afsøgte et større område med blandt andet hunde.

Siden viste det sig, at gerningsstedet var i Hvidovre, og derfor overgik sagen til kollegaerne ved Københavns Vestegns Politi.

Efter overfaldet blev et større område i Brønshøj undersøgt. Overfaldet viste sig siden at være sket i Hvidovre. Foto: Anthon Unger

Allerede et par timer efter overfaldet skred politiet til anholdelse af en 19-årig mand, der senere blev fremstillet i grundlovsforhør.



Da den 21-årige på tidspunktet ikke var død, blev han sigtet for drabsforsøg, hvilket han nægtede.

Her kom det frem, at det var politiets mistanke, at den 19-årige ikke havde handlet alene, og i de seneste uger har man altså sigtet og varetægtsfængslet yderligere fem. Flere in absentia.

Fælles for dem, der rent fysisk er blevet fængslet, er, at de nægter sig skyldige i det voldsomme overfald.

Fra politiet lød det efter fængslingen af en 22-årig mand i sidste uge:

»Vi vurderer, at alle mistænkte gerningsmænd nu er identificeret. Efterforskningen fortsætter – og af hensyn til den, har vi ikke yderligere kommentarer for nu.«

To af de sigtede i sagen er fortsat efterlyst internationalt, og til dem har politikommissær Henrik Hougaard en klar opfordring:

»Den 23-årige meldte sig selv for at undgå at blive anholdt og fængslet i udlandet. Jeg opfordrer de to andre navngivne personer, der er efterlyst internationalt, til at gøre det samme.«

