Den 21-årige mand, der natten til mandag blev udsat for et brutalt overfald i Brønshøj, er nu afgået ved døden.

Det oplyser Københavns Politi på det sociale medie X, hvor det videre beskrives, at politiet fortsætter en bred og omfattende efterforskning af sagen.

»Vi forventer ikke at kunne sige mere om den her til aften,« lyder det afsluttende.

Ved du noget, hører kriminalredaktionen meget gerne fra dig. Send en mail til krim@bt.dk.



Mandag eftermiddag blev en 19-årig mand varetægtsfængslet i sagen.

Han er mistænkt for sammen med flere ukendte gerningsmænd på et ukendt tidspunkt natten til mandag med slag og måske også genstande at have gennemtæsket den 21-årige ved Pilesvinget i Brønshøj.

Overfaldet skal være sket 'i forening og efter forudgående aftale, fælles accept og forståelse', lyder det konkret i sigtelsen.

Under grundlovsforhøret ved Retten på Frederiksberg lød det, at den 19-årige er sigtet for drabsforsøg. I lyset af dødsfaldet vil sigtelsen blive ændret til drab.

Den 19-årige mand nægter sig skyldig.

Det er uvist, om han ønskede at udtale sig under grundlovsforhøret, som foregik bag lukkede døre. Dørlukningen betyder også, at offentligheden for nuværende ikke kan få indblik i årsagen til politiets mistanke mod den 19-årige.

Sikkert er det dog, at politiet hurtigt kom på sporet af ham.

Politiet modtog således den første anmeldelse om overfaldet klokken 02.38, og allerede klokken 03.18 skred politiet til anholdelse af den mistænkte.

I kølvandet på dødsfaldet rykkede politiet massivt ud til det formodede gerningssted i Brønshøj, hvor et større område ved Utterslev Mose blev afspærret.

Baggrunden var, at en 21-årig mand var afgået ved døden efter at være blevet bragt til hospitalet med alvorlige skader, lød det mandag morgen fra politiet.

På daværende tidspunkt var den 21-årige dog endnu ikke erklæret død, og politiet måtte derfor trække udmeldingen tilbage og undskylde.

Under det senere grundlovsforhør kom det dog frem, at den 21-årige allerede klokken 00.44 var blevet erklæret hjernedød.

Som led i efterforskningen efterlyser Københavns Politi personer, der måtte have viden i sagen.

De bedes rette henvendelse på telefon 1-1-4.

Det samme gælder borgere, der måtte have set noget mistænkeligt i området natten til mandag.

