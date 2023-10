I kølvandet på et overfald, der har efterladt en 21-årig mand svært tilskadekommen, er politiet skredet til anholdelse af en 19-årig mand.

Han vil mandag eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Københavns Byret. Hvad han konkret er sigtet for, vil Københavns Politi dog endnu ikke ud med, lyder det på det sociale medie X.

Den 21-årige mand blev natten til mandag bragt til hospitalet med voldsomme skader. Mandag morgen lød meldingen fra Københavns Politi, at han var afgået ved døden, men dette er senere blevet rettet til, at han er svært tilskadekommen.

»En fejl som denne må ikke ske, og det undskylder vi for – og vi følger op på, hvordan det kunne ske,« lød det fra leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, Brian Belling, i en pressemeddelelse.

Anmeldelsen om overfaldet tikkede ind hos politiet klokken 02.38, og ikke længe efter rykkede politiet massivt ud til et område ved Utterslev Mose i Brønshøj.

Her har man dagen igennem undersøgt et større område, som i den forbindelse er blevet afspærret. På stedet er der blevet søgt med hunde, mens Hjemmeværnet har hjulpet med bevogtningen.

Seneste melding fra Københavns Politi er, at man har iværksat en omfattende efterforskning for at finde ud af, hvad baggrunden for overfaldet på den 21-årige er.

»På nuværende tidspunkt efterforsker vi bredt og kan derfor ikke være mere detaljerede,« siger Brian Belling.

Fra Københavns Politi lyder en opfordring til personer, der måtte have viden i sagen. De bedes henvende til sig til politiet på 1-1-4.

Det gælder også borgere, der måtte have set noget mistænkeligt i området natten til mandag.

