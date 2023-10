Da Københavns Politi tidligere mandag italesatte deres massive tilstedeværelse i Brønshøj, lød begrundelsen, at en 21-årig mand var afgået ved døden.

Men nu kommer politiet med en kontramelding. Den 21-årige er ikke død, men 'svært tilskadekommen'.

»Vores mål er at informere offentligheden, så hurtigt vi kan, i disse sager, og oplysningerne skal først og fremmest være korrekte.«

»En fejl som denne må ikke ske, og det undskylder vi for – og vi følger op på, hvordan det kunne ske,« siger leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, Brian Belling, i en pressemeddelelse.

Den unge mand blev natten til mandag indbragt på hospitalet med svære skader, og i kølvandet herpå blev et område Pilesvinget ved Utterslev Mose i Brønshøj spærret af.

Her arbejder politiet stadig.

B.T.s medarbejder på stedet fortæller, at der er tale om et større område, og at arbejdet for nuværende ikke er koncentreret omkring et specifikt sted.

Der bliver derimod søgt bredt med hunde, og Hjemmeværnet kaldt ind for at hjælpe med bevogtning.

»Vi har en omfattende efterforskning for at finde ud af, hvad der er sket, og ikke mindst hvem der står bag overfaldet på den 21-årige mand.«

»På nuværende tidspunkt efterforsker vi bredt og kan derfor ikke være mere detaljerede,« siger Brian Belling.

Fra Københavns Politi lyder en opfordring til personer, der måtte have viden i sagen.

Det gælder også borgere, der måtte have set noget mistænkeligt i området natten til mandag.

