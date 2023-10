Med adskillige slag og måske genstande skal den 19-årige sammen med flere gerningsmænd have forsøgt at frarøve en 21-årig mand livet i Brønshøj.

Lige nu er den 21-årige indlagt på Rigshospitalet. Svært tilskadekommen, som politiet kalder det. I sigtelsen mod den 19-årige lyder det, at offeret allerede klokken 00.44 natten til mandag blev erklæret hjernedød.

I sigtelsen, som bliver læst op under grundlovsforhøret ved Retten på Frederiksberg, fremgår det i øvrigt, at overfaldet på den 21-årige fandt sted ved Pilesvinget i Brønshøj og altså bliver betragtet som et drabsforsøg.

Den 19-årige nægter sig skyldig.

Politiet har undersøgt området med hunde. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Politiet har undersøgt området med hunde. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Den 19-årige blev anholdt allerede klokken 3.18. Altså ikke længe efter den første anmeldelse, der landede hos politiet 02.38.

Flankeret af betjente og sin forsvarer, Erbil Kaya, er han så mandag eftermiddag blevet ført ind i retssal to ved Retten på Frederiksberg.

Den store mand med det mørke skæg og hår kigger rundt i lokalet og får øjenkontakt med en pårørende, der siger noget utydeligt til ham.

Roligt ser han længe mod sin familie, der er mødt op i retten.

I kølvandet på overfaldet har politiet været talstærkt tilstede i området. Foto: Anthon Unger Vis mere I kølvandet på overfaldet har politiet været talstærkt tilstede i området. Foto: Anthon Unger

Efter sigtelsen er blevet læst op, må familien dog forlade retslokalet.

Det samme må pressens repræsentanter. På anmodning fra anklageren fra Københavns Politi vælger dommeren nemlig at lukke dørene, og det er derfor uvist, hvad der ligger til grund for politiets mistanke mod den 19-årige.

Ved du noget, hører kriminalredaktionen meget gerne fra dig. Send en mail til krim@bt.dk.



Videre bliver det fra dommerens side besluttet, at både den sigtede og den 21-årige skal beskyttes af navneforbud.

Afspærringen har betydet, at trafikanter har måttet finde alternative ruter. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Afspærringen har betydet, at trafikanter har måttet finde alternative ruter. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Talstærkt og med hunde har politiet fra morgenstunden mandag været til stede i området ved Utterslev Mose, hvor overfaldet altså skal have fundet sted.

Årsagen til overfaldet på den 21-årige er stadig ukendt.

Københavns Politi har ikke villet udtale sig om, hvorvidt det kan trække tråde til bande- eller rockermiljøet, men blot oplyst, at man efterforsker bredt.

Bandeparagraffen er heller ikke taget i brug i sigtelsen mod den 19-årige.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.