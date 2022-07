Lyt til artiklen

Historien har det med at gentage sig, og det gjorde den også for Kevin Magnussen i søndagens Formel 1-grandprix.

Desværre for danskeren var det et deja-vu af de værste, da han ligesom tidligere i sæsonen fik løbet ødelagt af et tvungent pitstop og en dårlig strategi.

Dermed fik Magnussen og Haas absolut intet ud af holdets mange opdateringer til bilen.

Her er B.T.s dom fra Formel 1-løbet i Ungarn:

Sådan giver B.T. karakterer 0. Du bør ikke sidde bag et rat igen!

1. Du skulle være blevet i garagen

2. Du skal undgå spejlet i pitten!

3. Det løb har du selv glemt i morgen

4. Godt gået!

5. Du kører som en drøm!

6. Champagnebad! Det løb husker vi stadig om 10 år

Hele sæsonen har Haas og Magnussen snakket om den store pakke med opdateringer til bilen, og endelig var den klar i Ungarn. Der var lagt op til fremskridt for den danske racerstjerne, der var blevet valgt foran holdkammeraten Mick Schumacher til den enlige opdateringspakke.

Men festen udeblev. Magnussen skulle vænne sig til den helt nye bil, på en bane, han ikke mente, var god til Haas-raceren.

Det tvungne pitstop gjorde arbejdsdagen ualmindeligt svær for danskeren, men Haas sørgede selv for at gøre den helt umulig ved at sætte Magnussen på de hårde dæk.

Det viste sig at være et håbløst valg for ikke bare Magnussen men også de konkurrenter, der valgte samme strategi. De hårde dæk fungerede bare ikke på den kolde ungarske asfalt, og så blev det endnu en dansk nedtur.

Øv, det skete bare ikke igen! Kevin Magnussens uheld vil ingen ende tage i denne sæson, virker det til. Han kom ellers igen flyvende fra start, men ligesom i Canada tidligere i sæsonen fik han også beskadiget sin frontvinge i starten, og det blev udslagsgivende på den værst tænkelige måde.

Formel 1-dommerne viftede det sort/orange-flag foran Magnussen, der dermed blev tvunget i pit for at skifte frontvingen. Den var til fare for andre, mente de.

Den gode start, hvor Magnussen kæmpede sig bravt forbi Zhou Guanyu og Daniel Ricciardo og op som 10'er, gav ellers håb om point til mesterskabet.

I stedet blev den lille kontakt med netop Ricciardo startskuddet til en forfærdeligt lang og kedelig eftermiddag for Magnussen i udkanten af Ungarns charmerende hovedstad, Budapest, hvor han passende kan tage ind og skylle skuffelsen væk med et shot af den lokale palinka-drik.

Hvis Kevin Magnussen var ved at falde i søvn i sin enlige kamp for at holde bare det mindste liv i pointdrømmen i Ungarn, så blev han vækket brat.

Danskeren var blevet overhalet med en omgang af de førende, Charles Leclerc, Max Verstappen, Sergio Pérez og George Russell, da de fire kom i heftig kamp lige foran Magnussen.

Haas-køreren kunne godt have brugt en skål popcorn i cockpittet. Først suste Verstappen forbi Leclerc, inden verdensmesteren snurrede rundt og smed positionen igen. Kun med hjælp fra sin Red Bull-holdkammerat Pérez, holdt Verstappen sig foran Russell.

Så fik Magnussen da alligevel lidt god underholdning denne søndag.

Haas og Kevin Magnussen gamblede med skiftet til hårde dæk. Det virkede overhovedet ikke, og det fortalte danskeren hurtigt på radioen.

ALLIGEVEL valgte holdet at sætte samme type dæk på Mick Schumacher, så også den tyske legendesøn kunne falde ned gennem feltet …

Nu skal det simpelthen være slut med Haas' dårlige dækstrategier og forkerte beslutninger, der så mange gange har kostet Magnussen point. Og de kan glemme alt om at finde inspiration hos samarbejdspartneren Ferrari, der med samme hårde dæk til Leclerc smed sejrschancen væk.

Ellers bliver det en lang efterårssæson for danskeren, når Formel 1-kørerne vender tilbage fra fire ugers sommerferie på Spa sidst i august.

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. George Russell (Mercedes)

4. Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

5. Sergio Pérez (Red Bull)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Fernando Alonso (Alpine)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

---

16. Kevin Magnussen (Haas)