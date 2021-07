Esbern Syhler-Hansen er ikke med i årets udgave af 'Vild med dans'.

Den professionelle danser var med i 2017 og 2018, hvor han først dannede par med komiker Ane Høgsberg og herefter Rosa Kildahl fra 'Den store bagedyst', men siden har han kun haft små gæsteroller i TV 2's populære underholdningsprogram.

»Jeg blev ikke spurgt i år,« fortæller han til B.T. og tilføjer, at han allerede ved sidste års udgave af Knæk Cancer-udgaven af 'Vild med dans' meddelte produktionsholdet, at han grundet sit arbejde - han arbejder blandt andet også som advokatfuldmægtig - ikke kunne finde tid til at deltage i 2021-udgaven.

»Hvis produktionen på trods af dette havde rakt ud, havde jeg også takket nej. Vi bliver forældre igen til oktober, så jeg prioriterer at lægge energien der,« forklarer Esbern Syhler-Hansen, der i forvejen er far til to drenge.

Rosa Kildahl og Esbern Syhler-Hansen da de dansede sammen i 'Vild med dans' i 2018. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg har været heldig at have haft et ben med i hver sæson de seneste fire år. To gange som professionel, én gang som back-up til finaleparrene og én gang med 'Knæk Cancer'. Så jeg har ikke udelukkende fulgt det hjemmefra. Men jeg nyder da at følge mine dygtige kollegaer uge efter uge,« fortæller han videre.

Esbern Syhler-Hansen, der ud over 'Vild med dans' har tv-erfaring fra TV 2's talentkonkurrence 'Scenen er din', som han vandt i 2007 sammen med sin daværende dansemakker, nuværende DR-vært Sofie Østergaard, mener ikke, at 'Vild med dans' har påvirket hans liv synderligt.

»Min medvirken har som sådan ikke betydet så meget hverken privat eller professionelt. Jeg har en aktiv danser, siden jeg var tre år og er fortsat i gang med en masse. Det er dog nu blevet mere til undervisning og shows end egen udvikling og træning. Jeg har blandt andet en hel del som ønsker at dygtiggøre sig selv, enten alene eller med deres partner,« forklarer Esbern Syhler-Hansen.

TV 2 afslørede forleden, at den kommende 18. sæson af 'Vild med dans' kommer til at bestå af de professionelle dansere Silas Holst, Thomas Evers Poulsen, Morten Kjeldgaard, Mads Vad, Martin Parnov Reichardt, Karina Frimodt, Jenna Bagge, Mille Funk, Asta Björk og Malene Østergaard.

Derudover er der comeback til Claudia Rex, mens Camilla Sofie Dalsgaard, der er datter af tidligere 'Vild med dans'-danser Soffie Dalsgaard, er med for første gang.

Det er endnu ikke meldt ud, hvem der stiller op af kendte 'nydansere'.