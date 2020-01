Den sidste samtale, der er blevet ført mellem hertugparret Harry og Meghan og hendes far, går ikke over i historien som den venligste.

Det afslører faren, 75-årige Thomas Markle, i en ny dokumentar, 'Thomas Markle: My Story', på den engelske tv-kanal Channel 5.

Samtalen fandt ifølge ham sted få dage før parrets storstilede bryllup i London i maj 2018, hvor han var indlagt på hospitalet efter en hjerteoperation, som forhindrede ham i at møde op til datterens store dag. Et afbud, som hun ikke tog pænt, og som førte til den konflikt, der stadig skaber kold luft - og tavshed - mellem parterne.

I en telefonsamtale med Harry skulle ufreden have ført til, at Markle sagde følgende til den daværende prins - og parterne har ikke mælet et ord til hinanden siden:

Meghan og Thomas Markle da alt stadig var fryd og gammen. (Foto: Scanpix)

»Det er en skam, jeg ikke døde, så I begge kunne lade som om, I er kede kede af det,« sagde Thomas Markle, hvorefter han smækkede på.

»Jeg har ikke hørt fra dem siden,« tilføjer han i dokumentarserien, som havde premiere onsdag aften.

I første afsnit fortæller han endvidere, at det gav et stik i hjertet at se sin datter blive ført til alters af en anden mand. Æren tilfaldt tronfølgeren prins Charles, der sprang til i 11. time som erstatning for Thomas Markle.

Markle forstår ikke datterens kritik af hans afbud, og siger i dokumentaren, at han ifølge sin læge ville have været død, hvis han ikke havde undergået operationen, da han gjorde. Det var derfor ikke en mulighed at udskyde den til efter brylluppet.

Thomas Markle har aldrig mødt sit barnebarn, Archie. (Foto: Scanpix)

Men den forklaring bliver ikke godtaget af Harry og Meghan, og nu frygter Thomas Markle, at det aldrig vil lykkes at genetablere kontakten.

»Sidste gang, de ser mig, er måske, når jeg bliver sænket i jorden. På dette tidspunkt tror jeg ikke, de vil bryde sig om at se mig eller snakke med mig,« siger han til Channel 5.

Om ikke andet har parret meget andet at tænke på netop nu, hvor de har brudt med det britiske kongehus, og i stedet vil bruge deres tid på blandt andet velgørenhedsprojekter.

Til gengæld rykker de lidt tættere på den udstødte far, som bor i Mexico. De vil nemlig fremover både residere i England og Nordamerika.