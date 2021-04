'Alle ved, han er et monster'.

Sådan lød overskriften på en Hollywood Reporter-artikel, som udkom for to uger siden.

I artiklen står en lang række tidligere medarbejdere frem med anklager mod stjerneproduceren Scott Rudin, som står bag kæmpe filmhit såsom 'The Truman Show', 'No Country for Old Men' og 'The Social Network'.

Anklager, der lød på alt fra chikane og magtmisbrug til decideret psykiske nedbrydelser, og som ser ud til at blive Scott Rudins fald fra tinderne.



I hvert fald valgte han forleden at trække sig fra Broadway, hvor han ellers efter planen skulle have produceret stykket 'The Music Man', som har Hollywood-stjernen Hugh Jackman i hovedrollen.

Nu sætter Hugh Jackman ord på stjerneproducers opførsel. Foto: LISA O'CONNOR Vis mere Nu sætter Hugh Jackman ord på stjerneproducers opførsel. Foto: LISA O'CONNOR

Selvom kritikken af Scott Rudin har været massiv, siden artiklen i Hollywood Reporter udkom, er det først nu, at Huck Jackman sætter ord på den udskældte instruktør.

Det gør han i en pressemeddelelse til New York Times. Det skriver Page Six.

'Det har krævet et enormt mod og en enorm styrke, at I er stået frem og har fortalt jeres sandhed. Det har startet en samtale, som skulle have været taget for længst – ikke bare på Broadway og i underholdningsbranchen, men på alle arbejdspladser,' siger han.

'Den vigtigste stemme, vi havde brug for at høre fra, var Scott Rudin, og han har nu udtalt, at han trækker sig fra 'Music Man'. Jeg håber og beder til, at dette bliver en healingsrejse for alle ofrene,' fortsætter han.

Smadrede hånden på medarbejder

Hollywood Reporter-artiklen udkom 7. april.

I artiklen blev stjerneproduceren kaldt et 'monster', og det blev blandt andet beskrevet, hvordan han var skyld i et giftigt arbejdsmiljø ved at være aggressiv og til tider direkte voldelig.

En tidligere ansat beretter for eksempel i artiklen om, at Scott Rudin angiveligt skal have smadret en computerskærm ned over hånden på en ansat, som ikke havde formået at skaffe ham en plads på et udsolgt fly.

Medarbejderen skal være kommet så meget til skade ved hændelsen, at han måtte på skadestuen, fordi glasset på computerskærmen havde flænset hans hånd op.

Scott Rudin. Foto: VALERIE MACON Vis mere Scott Rudin. Foto: VALERIE MACON

Andre ansatte har beskrevet episoder, hvor Scott Rudin efter sigende skal have kastet alt fra kartofler og andre madvarer til glasskåle og tekopper efter dem, hvis han ikke var tilfreds med deres indsats.

I artiklen beskyldes han endvidere for at svine folk til med voldsomme gloser samt at forlange et så højt arbejdsniveau, at det medførte panikanfald.

Han skal endvidere have haft intet mindre end 119 assistenter på blot fem år.

Da Scott Rudin forleden trak sig fra Broadway-forestillingen 'The Music Man', udsendte han også en officiel undskyldning.

»Der er blevet skrevet meget om min historik med problematiske interaktioner med kolleger, og jeg er dybt ked af den smerte, min opførsel har fremkaldt hos personer – direkte og indirekte. Nu tager jeg de skridt, jeg skulle have taget for flere år siden, for at tage fat på denne opførsel,« lød det fra produceren.