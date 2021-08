Den amerikanske skuespillerinde Markie Post er gået bort.

Hun blev 70 år gammel.

Markie Post, der blandt andet er kendt fra filmen 'There’s Something About Mary' ('Vild med Mary'), hvor hun spillede Cameron Diaz' mor, døde lørdag 7. august.

Det skriver en række amerikanske medier – heriblandt The Hollywood Reporter.

Markie Post har i de seneste knap fire år kæmpet en hård kamp mod kræft.

Hun har dog arbejdet løbende trods sygdommen, da hun ikke ville have, at den skulle sætte en stopper for hendes karriere, fortæller hendes familie.

»Hun var så stærk, at hun formåede at fortsætte med at arbejde mellem sine kemobehandlinger, men dét, vi er rigtig stolte over, det er den person, hun var ved siden af skuespillet,« siger familien og fortsætter:

»Hun var et menneske, som lavede storslåede kager til sine venner. Et menneske, som syede gardiner til vores lejligheder. Og et mennesker, som viste os, hvordan det ser ud at være venlig, elskværdig og tilgivende i en ofte barsk verden.«

Udover filmen 'Vild med Mary' var Markie Post kendt fra tv-serierne 'Scrubs', '30 Rock' og 'The Fall Guy'.

Hun efterlader sig sin ægtemand, produceren Michael A. Ross, og deres to døtre ved navn Kate Armstrong Ross og Daisy Schoenborn.