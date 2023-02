Lyt til artiklen

Sarah Grünewald har de sidste tre år dannet par med Benjamin Kaniewski.

Og selvom tv-værten med egne ord stadig er »snotforelsket« i musikproduceren, så kommer parret ikke til at flytte sammen.

»Jeg tror faktisk, grunden til, at vi simpelthen har det så fedt, det er, fordi vi ikke er rykket sammen,« siger Sarah Grünewald, da B.T. onsdag aften møder hende på den røde løber til gallapremiere på 'Kysset'.

Så derfor er det i hvert fald ikke lige foreløbig, at den 39-årige tv-vært og den fem år ældre musikproducer slår pjalterne sammen.

For de prioriterer samtidig alenetiden med deres respektive børn, og så kan afstanden mellem deres respektive hjem dårligt beklages.

»Vi har børnene 7-7, men bor i samme gade og har det virkelig dejligt,« forklarer Sarah Grünewald.

Kæresteparret bor nemlig begge på samme gade i københavnske Indre By.

Sarah Grünewald har den knap 7-årige søn Luis med sin eksmand, dj'en Rasmus Backhaus, mens Benjamin Kaniewski også har to teenagebørn fra et tidligere forhold.

Sarah Grünewald med manden i sit liv, Benjamin Kaniewski. Foto: Anthon Unger

Så der er altså ikke nogen flytteplaner eller andet for parret, der nøjes med at fortsætte deres velfungerende parløb.

»Jeg har det virkelig, virkelig godt med ham, han er en vidunderlig mand,« siger Sarah Grünewald om sin ledsager, Benjamin Kaniewski, der dog sprang over den røde løber til onsdagens gallapremiere.

Sarah Grünewald har tidligere fortalt, at hun ikke ønsker sig flere børn, og at det ikke betyder så meget for hende at få ring på fingeren.

»Jeg er ikke bange for det. Jeg har fundet manden i mit liv, men om vi er gift eller ej, det betyder ikke så meget for mig. Bare han er min,« sagde hun til B.T. til Zulu Comedy Galla i Operaen i København forrige år.