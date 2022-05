'Vild med dans'-værten Sarah Grünewald er mor til sønnen Luis.

Hendes kæreste, musikeren Ben Kaniewski, som hun i to år har dannet par med, er far til to.

Og hvis det står til Sarah Grünewald er det rigeligt. Det slår hun først i en såkaldt spørgerunde på sin Instagram, hvor hendes følgere kom med spørgsmålene. Og her var der altså en, der var nysgerrig på at høre, om parret gik med tanker om at forøge familien.

»Nej, jeg tror sgu ikke, vi skal have flere børn. Vi har jo tre, og det er så dejligt, og det er rigeligt, tror jeg,« lød det fra værten, som også fortalte, at hun er 'tonserforelsket' i sin kæreste.

Sarah Grünewald fik sønnen sammen med sin eksmand Rasmus Backhaus. De to var gift fra 2014 til 2019.

Med et 'børnestop' går Sarah Grünewald i den modsatte retning af sin ekskollega fra 'Vild med dans', Christian Schaumburg Müller, som for nylig annoncerede, at hun er gravid.

Et andet at parforholdets store skridt, nemlig det at flytte sammen, ligger heller ikke i kortene for Sarah Grünewald og Ben Kaniewski.

»Jeg bor jo et minut nede ad gaden, og vi kan begge rigtig godt lide at have vores eksklusive tid med vores børn,« forklarede hun.

Det kan dog være, det kommer i fremtiden. Sarah Grünewald har nemlig tidligere overfor B.T. talt varmt om muligheden for et ægteskab

»Jeg er ikke bange for det. Jeg har fundet manden i mit liv, men om vi er gift eller ej, det betyder ikke så meget for mig. Bare han er min,« sagde hun til B.T. til Zulu Comedy Galla i Operaen i København sidste år og uddybede:

»Det er sådan noget, der er lidt usexet at tale om, så det er sådan noget, der bare skal ske.«

42-årige Ben Kaniewski er franskmand og musikproducer. De to mødte hinanden en fælles ven, har Sarah Grünewald tidligere fortalt.