Hvis du går gennem en periode med kærestesorger, så vil du nok helst være fri for at se detaljer om dit liv i sladderbladene. Især hvis detaljerne er usande.

Ikke desto mindre var det, hvad der skete for den amerikanske skuespillerinde Renée Zellweger. En oplevelse, som senere har hjulpet hende i karrieren.

I et interview med magasinet InStyle fortæller skuespillerinden om sin oplevelse med usande historier og en øget opmærksomhed om sin person.

'Bridget Jones'-skuespillerinden fortæller i interviewet, at hun, imens hun havde en svær periode som følge af kærestesorger, kunne se historier i aviserne, som hun kalder for usande og ydmygende.

Renée Zellweger på den røde løber til filmen 'Bridget Jones' Baby.' Foto: CURTO DE LA TORRE

Hun fortæller videre, hvordan hun var i et supermarked med sin bror, da han, uvidende om indholdet, købte nogle magasiner, hvori der var historier med citater fra Renée Zellweger om det forliste forhold.

Renée Zellweger husker, hvordan hun og broren var på vej hjem fra supermarkedet, da han begyndte at læse i bladene og pludselig begyndte at grine.

»Han læste mine citater op fra det her påståede interview. Ting som jeg eftersigende skulle have sagt om det her personlige forhold, som jeg aldrig har snakket om og heller aldrig kommer til,« siger hun til InStyle og fortsætter:

»Han læste dem op med en stemme, som han forestillede sig, den her fiktive person ville have, og så grinte vi begge to,« fortæller hun.

Episoden hjalp Renée Zellweger med at få et nyt perspektiv på de historier som hun uvilligt blev en del af, og det fik hende til at indse, at det ikke havde noget at gøre med, hvordan hun i virkeligheden var som person.

Hun fortæller videre, at det nye perspektiv har været vigtigt for hende, da hun ikke længere tager historierne personligt, men har indset at det blot er underholdning.

Underholdning som hun mener kan være sjovt, hvis blot man anskuer historierne på den rigtige måde, siger hun i interviewet med InStyle.

Den 50-årige skuespillerinde er i øjeblikket aktuel i filmen 'Judy', der omhandler den afdøde sanger- og skuespillerinde Judy Garland.