BBCs vejrvært Owain Wyn Evans bliver overdænget med kærlighed på de sociale medier efter, at han har delt et brev, der var stilet personligt til ham.

Efter nytår bliver Evans vært på sit eget morgenprogram på BBC. Det blev en lytter så oprørt over, at vedkommende satte sig ned og skrev et brev til værten.

Men det var bestemt ikke for at rose Owain Wyn Ewans – tværtimod.

»Du er rablende, vanvittig puff (nedsættende ord for homoseksuel, red.) Skal du være så bøsset på tv? Det får mig til at miste appetitten. Bliv i forpulede Wales, hvor du hører til,« står der i brevet, som værten nu har delt på Instagram.

Under billedet af den håndskrevne seddel, undrer den kommende morgenvært sig over, at nogen gider gøre sig besværet:

»Det er bizart at nogle vil bruge tid på at skrible noget som det her ned på en blok og sende det til mig,« skriver han.

Hvorefter han, under et billede af sig selv, skriver direkte henvendt til brevskriveren:

»Håber ikke, at dette billede forhindrer dig i at spise i dag, skat.«

Den lille hilsen på Instagram får mange kommentarer med på vejen fra både fans og kollegaer.

Den britiske skuespiller, Tamzin Outhwaite, sender sin støtte med følgende ord:

»Min allerbedste yndlings puff! Du må aldrig skrue ned for dig selv eller give folk, som de her, så meget som to tanker. Du er smuk, talentfuld og et frisk pust i disse tider.«

Mens kollegaen Matt Johnson skriver:

»Jeg har lige sendt brevet gennem Google Translate og det betyder: 'Jeg er vild med dig, men min far ville slå mig ihjel'.«