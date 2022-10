Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skuespilleren Paprika Steen gav pressen noget af et chok, da hun på en rød løber fortalte, at hun var blevet opereret for en tumor.

I et nyt interview med Ekko fortæller skuespilleren nu om, hvordan tiden under og efter var for hende.

Paprika Steen gør det meget klart, at der altså ikke var tale om en hjernetumor, men en godartet tumor, der sad og trykkede på hendes synsnerve.

Ifølge Paprika Steen blev den opdaget af en øjenlæge, da hendes syn blev ved med at blive dårligere.

»Jeg fik en kirurg som sagde: 'Jeg har en god og en dårlig nyhed. Den gode er, at scanningen viser, at du ikke har kræft. Den dårlige er, at du har en tumor, der skal ud af hovedet. Det skal den hurtigt, for den sidder på din synsnerve, så du kan miste synet på det ene øje',« fortæller hun i interviewet.

Tumoren var ifølge instruktøren på størrelse med et jordbær, og efter den kom ud, stod Paprika tilbage med 30 sting i hver side af hovedet og et halvblindt øje.

Det er dog ikke noget problem for hende, og hun fortæller, at hun er sikker på, at det hele nok skal gå.

Selvom oplevelsen nok ville skræmme de fleste, fortæller Paprika Steen, at hun på intet tidspunkt var bange for at dø.

Ifølge hende er den største skræk, at hun skal blive 'gammel og grim'.

Du kan læse hele interviewet med Paprika Steen, der er aktuel som instruktør på filmen 'Fædre og mødre', i den nyeste udgave af Ekko.