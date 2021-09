»Hvis du udtaler dig på en måde, som flertallet ikke kan lide, eller hvis en pige viser en nipple (brystvorte, red.), så bliver profilen lukket. Men ham her har åbenbart ikke gjort noget ulovligt,« siger Oliver Bjerrehuus, efter at han i en lille uge har kæmpet for at få lukket en profil, der udgiver sig for at være ham.

Han bruger Oliver Bjerrehuus' ansigt. Han bruger sågar billeder af modellens datter.

Alligevel får Oliver Bjerrehuus gang på gang at vide af Facebook, at den falske bedrager ikke overtræder det sociale medies fællesskabsregler, når han udgiver sig for at være Oliver Bjerrehuus i forsøget på at franarre intetanende kvinder deres penge.

»Det er så ulækkert, det han skriver, og han har billeder liggende af mine børn. Alligevel gør Facebook ingenting. Det er fuldstændig forrykt,« siger han til B.T.

Oliver Bjerrehuus. Foto: Asger Ladefoged

Oliver Bjerrehuus blev torsdag gjort opmærksom på, at der fandtes en person derude, som skrev med en række kvinder og udgav sig for at være ham. Han kaldte sig godt nok Larry Balam og skrev på engelsk, men med sit billede af den attraktive 45-årige model formåede han at charmere sig ind på kvinderne.

Og det finder Oliver Bjerrehuus dybt ubehageligt.

»Han kurtiserer kvinder og prøver at få dem til at sende penge. De har følt det som et overgreb, fordi de jo har ligget i mere eller mindre personlige snakke, før de fandt ud af, at han prøvede at tage røven på dem. Og det bliver jeg jo på en eller anden måde en del af,« siger Oliver Bjerrehuus, der blev gjort opmærksom på profilen af en kvinde, som genkendte den danske model, da 'Larry Balam' skrev til hende.

Hun gennemskuede ham og anmeldte ham selvfølgelig til Facebook. Det samme gjorde Oliver Bjerrehuus. Og på Facebook bad han sine venner om at gøre det samme.

Den falske profil brugte billeder af både Oliver Bjerrehuus og hans datter.

Det blev til mere end 50 anmeldelser. Men fem dage senere fandtes profilen fortsat.

Den gjorde nemlig ingen skade, lød forklaringen fra Facebook.

'Vi har besluttet, at profilen ikke bliver fjernet. Vi skrider til handling over for profiler, der udgør en fare for andre mennesker, eller som er skadelig for fællesskabet,' lød den skriftlige begrundelse.

Den samme forklaring fik hans Facebook-venner, når de anmeldte profilen til det sociale medie.

Trods mere end 50 anmeldelser fik alle det samme svar: Profilen overskred ikke fællesskabsreglerne.

Til B.T. fortæller Facebooks politiske chef i Norden, at der er tale om en klar fejl, når Facebook oplyser anmelderne om, at profilen ikke bryder det sociale medies fællesskabsregler.

»Det er et klart brud på vores regler at udgive sig for at være en anden, og vi har derfor fjernet den falske profil efter at have set nærmere på den,« lyder det i et skriftligt svar fra Martin Ruby.

»Vi fjerner hver dag millioner af falske profiler, og vi bliver faktisk hele tiden bedre og hurtigere til at finde og fjerne dem, selvom det i den konkrete sag godt kunne være gået hurtigere,« erkender Facebook-chefen.

»Men alene fra januar til juni i år har vi fjernet tre milliarder falske profiler. De fleste allerede inden, de når at blive aktive og anmeldt. Men teknologien er ikke perfekt, og det her er en evig kamp, fordi fuskerne bag hele tiden forsøger at slippe uden om vores systemer.«

B.T. har desuden spurgt, hvad man som almindelig dansker kan gøre, hvis man også oplever at få sin anmeldelse afvist af det sociale medies robotter, ikke kan komme i kontakt med Facebook og ikke har samme talerør som Oliver Bjerrehuus.

Til det skriver Facebooks politiske chef:

»Vi bruger både mennesker og maskiner til at gennemgå de mange anmeldelser, vi modtager dagligt, men systemet er selvsagt ikke perfekt, og både vores ansatte og vores kunstig intelligens-systemer laver indimellem fejlvurderinger. Derfor tilbyder vi også muligheden for at appellere en beslutning til os, hvis man mener, vi har begået en fejl, og så kigger vi på det igen.«