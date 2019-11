'Odinexpressen' er en saga blot i Tivoli.

Til gengæld kan den gamle have nu løfte sløret for den rutjebane, der skal erstatte det populære tog.

Arbejdet med den nye dreng i klassen, 'Mælkevejen', er nemlig så fremskredent, at du i videoen over artiklen kan se, hvordan det hele skal ende ud.

»For første gang viser vi, hvordan Tivolis nye rutsjebane, der afløser den ikoniske 'Odinexpressen', kommer til at se ud. Vi tør godt love, at den bliver lidt vildere, hurtigere og sjovere end den fantastiske 'Odinxpress' som den afløser. Vognene er netop hejst ind i Tivoli i nattens muld og mørke og placeret med centimeters præcision. Nu går vi ind i testperioden,« fortæller Tivolis pressechef Torben Plank.

Mælkevejen er ved at blive bygget. Foto: Christoffer Sandager Vis mere Mælkevejen er ved at blive bygget. Foto: Christoffer Sandager

'Mælkevejen' bliver testet under 'Jul i Tivoli' og åbner officielt den 6. december.

Tidligere i år fik haven en ny børnerutsjebane, 'Kamelen', en opdateret og vildere 'Fatamorgana' og nye antennefri radiobiler.

Heller ikke 'Mælkevejen' er bygget helt fra bunden, men er en opdatering af den eksisterende 'Odinexpressen', som efter 30 millioner køreture ikke længere passer ind i det hjørne af Tivoli, der efterhånden har udviklet sig til et galaktisk univers.

Designet i rutsjebanen står på skuldrene af 'Himmelskibet', 'Aquila' og 'Tik Tak', der er stærkt inspireret af tanken om opdagelsesrejsen, det være sig i himmelrummet, i videnskabens verden eller i tiden, oplyser Tivoli.

Sådan kommer Mælkevejen til at se ud. Foto: Will Gurley Vis mere Sådan kommer Mælkevejen til at se ud. Foto: Will Gurley

»'Mælkevejen' bliver en af de vildeste Tivoli-forlystelser, når det drejer sig om sving og farten i kurverne. Gæsterne kastes fra side til side, hvis de ikke holder fast. Den kommer til fulde til at leve op til, hvad den ikoniske 'Odinexpressen' var elsket for, dog er turen meget mere smooth og lækker,« udtaler Jacob Helenius, design director i Tivoli.

»Vi har ikke ændret på alt det gode - kun tilføjet noget mere i højden. Men designet vil endnu engang skille sig ud fra andre parker med et særligt Tivoli-design, hvor lys og den tematiske oplevelse vil ses i dette nye univers.«

Derudover bliver der bygget en ny startstation.

'Mælkevejen' er 300 meter lang, 16 meter høj og kan køre med 38 gæster ad gangen.