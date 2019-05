Med øvelser og lystig tale holdt norske prinsesse Märtha Louise og hendes shaman-kæreste, Durek Verrett, søndag eftermiddag workshop og foredrag om, hvordan man slipper ud af den boks, man er fanget i. Alt sammen med udgangspunkt i dem selv.

'Lad dit lys vokse', lød det fra alles munde under en af øvelserne.

En øvelse, hvor man skulle kigge sin sidemakker dybt i øjnene og forstå, at man i virkeligheden kiggede på sig selv. Det handlede om kvantefysik og om at være 'kærlighedens ambassadører', sagde sjettegenerationsshamanen Durek Verrett.

De dybe vejrtrækninger, den intense stirren og de abstrakte ord fik nogle til at smile. Andre fik tårer i øjnene.

Omtrent 70 mennesker var mødt op til 'The Princess and the Shaman: Activation Divinity', som blev afholdt i København.

Fælles for de fleste var, at de var kvinder. Kvinder fra alle steder i Skandinavien og i alle aldre. Den yngste var ikke mere end otte. Den ældste var omkring 70 år.

Det var et af de foredrag, hvor folk tog skoene af, lukkede øjnene og slappede af. Men det var også et foredrag med plads til hujen, når den karismatiske shaman dansede rundt på scenen i sin talestrøm, og når den mere rolige prinsesse var ironisk omkring sin prinsessetitel.

Søndagens foredrag var et ud af flere i Norden. Kæresteparret er nemlig på turné i øjeblikket, og det er ikke gået uset hen.

Flere har kritiseret prinsessen for at misbruge sin titel for at tjene penge på foredragene, ligesom der også i høj grad er blevet sat spørgsmålstegn ved de to foredragsholderes fremgangsmåder.

Særligt shamanens såkaldte evner har fået flere til at råbe vagt i gevær. Han mener nemlig, at han har evnerne til at helbrede alvorlige sygdomme, og så mener han - ligesom sin kæreste - at kunne tale med ånder.

Under søndagens foredrag var der ingen helbredelse eller kontakt til den anden verden.

Til gengæld blev der talt om at være i kontakt med sig selv og om at bryde ud af den boks, som andre forsøger at placere én i.

Prinsesse Märtha Louise fortalte om, hvordan hun aldrig havde følt, hun passede ind i den kongelige familie - i prinsesseboksen. Hun var for vild, elskede action og kunne ikke forene sig med sine prinsessepligter.

»Jeg drømte om, at mine rigtige forældre en dag ville komme og hente mig,« sagde hun vittigt til morskab for de fremmødte.

Hun fortalte om dengang, hun valgte at bryde ud. Om hvordan folk havde kaldt hende skør og gjort grin med hende. Hverken hendes nærmeste eller pressen forsøgte at forstå hende, og særligt sidstnævnte følte hun, gjorde grin med hende. Det gør de stadig, sagde hun.

»Jeg kan ikke genkende det, pressen skriver om mig. De forsøger at putte mig i en boks, men jeg vil ikke derned.«

Det var måske også derfor, pressen ikke var inviteret til foredraget.

Det var egentlig planlagt, at pressen skulle have haft mulighed for at stille det spirituelle kærestepar spørgsmål efter foredraget, men dette aflyst allerede lørdag.

»Det bliver for massivt og forstyrrende for dem, der trods alt har betalt for foredraget,« lød det fra prinsessens manager, Carina Carlsen.

Alligevel var flere journalister - også B.T.s udsendte - til stede under foredraget. Alle havde betalt billettens pris på 950 kroner og stille taget plads for at høre, hvad prinsessen og shamanen havde på hjerterne. Sammen har de været i mediernes søgelys på det seneste, og sammen har de forholdt sig tavse.

Mediernes tilstedeværelse i lokalet holdt dog ikke prinsesse Märtha Louise tilbage. Ej heller Durek Verrett lagde skjul på, at han nægtede at lade pressen ødelægge hans indre energi.

Han berettede, hvordan pressen ofte benytter sig af læger og andre fagfolk til at sable hans fremgangsmetoder ned. Men lægerne forstår ham ikke, for de forstår jo ikke hans verden. De insisterer på at putte ham i en boks.

»Min verden er fordomsløs. En logisk person ville undersøge shamanisme. En ulogisk og ignorant personer fastholder bare, at mine metoder ikke kan lade sig gøre,« sagde han og fastslog:

»Det er sådan, man begrænser samfund. Det er sådan, samfund dør.«