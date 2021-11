Hun stod på niende sal i sin nye lejlighed i den københavnske bydel Ørestaden. Gennemgik det hele i tankerne. Forsøgte at spole frem og forudsige, hvad der ville ske, hvis hun gjorde det. Gav efter for drømmen om den befriende stilhed, der ventede ni etager nede.

»Tænk, at jeg har været så langt ude,« siger Mascha Vang med alvor i de ellers altid smilende øjne.

I ugevis har danskerne fulgt med i hendes rejse i 'Vild med dans' og set den kendte influencer tackle utallige udfordringer på dansegulvet, ligesom hun har gjort det på livets store og ofte ujævne gulv.

Men der har også været udfordringer i 42-årige Mascha Vangs liv, som har været tæt på at knække hende. Så tæt på, at hun overvejede at gøre en ende på det.

Mascha Vang er stolt over at have realiseret sine drømme og have levet det liv, hun ville. Men der har også været svære perioder. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mascha Vang er stolt over at have realiseret sine drømme og have levet det liv, hun ville. Men der har også været svære perioder. Foto: Bax Lindhardt

Nemlig da hun uventet blev enlig mor med en blot tre måneder gammel datter.

I biografien 'Mascha' – som netop er udkommet – fortæller den populære influencer historien om at komme fra en lille nordjysk flække med store drømme. Om med et ukueligt sind at realisere dem. Sætte sig et mål og nå det.

»Når jeg ser tilbage, er jeg mest stolt af, at jeg havde modet til at gøre det, som gjorde mig glad,« siger hun om benhårdt at gå efter sine drømme.

For det har hun gjort. Hvad end det var at komme på forsiden af mandebladet M, møde den legendariske Playboy-boss Hugh Hefner, blive udvalgt til realityprogrammet 'Paradise Hotel', blive populær radiovært eller succesfuld forretningskvinde.

Jeg havde aldrig troet, man kunne hade et andet menneske på den måde Mascha Vang i bogen om sin ex-kæreste Nicolas Kiesa

At blive mor var også én af dem. Men intet blev, som hun havde drømt om.

»Jeg er mindst stolt over, at vi ikke forventningsafstemte, inden vi planlagde at få et barn sammen. For det har påvirket resten af mit liv,« siger Mascha Vang ærligt om forholdet til sin datters far, racerkøreren Nicolas Kiesa.

Når hun alligevel kan sidde og smile på den anden side af bordet, er det, fordi hendes kærlighed til datteren Hollie Nolia, som i dag er ni år, er betingelsesløs.

Men at den fik en svær start, er hun ikke i tvivl om. For kort efter, at datteren kom til verden, valgte parret nemlig at gå fra hinanden.

Mascha Vang med datteren Hollie Nolia, som hun elsker betingelsesløst. Foto: Michael Drost-Hansen Vis mere Mascha Vang med datteren Hollie Nolia, som hun elsker betingelsesløst. Foto: Michael Drost-Hansen

Det var under optagelserne til realityprogrammet 'Fangerne på fortet' i 2009, at Mascha Vang mødte og forelskede sig i Nicolas Kiesa. Selvom de på mange punkter var vidt forskellige, var hun vild med ham. Så vild, at de planlagde at få et barn sammen.

Forelskelsen varede dog ikke ved, og i bogen beskriver hun, hvordan forholdet mellem dem blev mere og mere betændt. Ikke mindst under graviditeten og efter fødslen.

»Jeg havde aldrig troet, man kunne hade et andet menneske på den måde. Når han var ude ad døren, slog jeg hånden i køkkenbordet og skreg så højt, jeg kunne, imens jeg så ham køre væk fra ejendommen: 'Dit fucking røvhul, jeg håber, du aldrig kommer tilbage!'« fortæller hun blandt andet

Da forholdet kort efter sluttede, gik Mascha Vang ind i, hvad hun selv kalder en fysisk og mentalt svær og hård tid. Hvor hun pludselig var enlig mor. Med en datter på tre måneder, der led af kolik. Og hendes egne voldsomme migræneanfald oven i puljen.

Mascha Vang med sin daværende kæreste Nicolas Kiesa, som hun har datteren Hollie Nolia med. Hun lægger ikke skjul på, at hun følte sig svigtet af ham, da de gik fra hinanden kort efter fødslen. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Mascha Vang med sin daværende kæreste Nicolas Kiesa, som hun har datteren Hollie Nolia med. Hun lægger ikke skjul på, at hun følte sig svigtet af ham, da de gik fra hinanden kort efter fødslen. Foto: Martin Sylvest Andersen

»Jeg var alene, jeg følte mig så svigtet og stod med et enormt ansvar. Plus den ekstreme stressfaktor, som kolik jo er. Det var virkelig voldsomt for mig.«

»Jeg burede mig simpelthen inde. For jeg var virkelig flov over den situation, som jeg var havnet i og havde sat mig selv i, og følte ikke, at jeg kunne gå i detaljer over for mine veninder, for han er trods alt min datters far,« forklarer Mascha Vang om at være fanget i en ond cirkel, hun havde svært ved at bryde ud af.

»Jeg ser mig selv som en mentalt stærk person og synes selv, at jeg normalt er viljestærk og handlekraftig. Men man kan som menneske blive drevet ud, hvor det virkelig er svært at bunde. Og det var jeg simpelthen i den periode,« siger hun om den første tid efter bruddet, hvor de mørke tanker fyldte hende.

Har man haft et barn med kolik, ved man, at det betyder daglige og timelange skrigeture. Hvor barnet er utrøsteligt.

Mentalt var jeg helt nede på det Mascha Vang om både at have en datter med kolik og selv lide af migræneanfald

Oven i det var der Mascha Vangs migræneanfald, der var og stadig kan være så voldsomme, at hun banker hovedet i gulvet eller væggen for at få det til at gøre mere ondt udenpå end inden i hovedet.

»Det var så barskt og så hårdt. Og det gjorde, at jeg ikke kunne tænke klart,« siger hun om perioden og den pakke, der var hendes nye hverdag.

Nogle dage overvejede hun at køre ind i et træ. Andre var det – som i indledningen – tanken om at springe ud fra niende sal, der fyldte hende.

Kræfterne og livsenergien fossede ud af hende i en sådan grad, at hun blev indlagt på grund af udmattelse, diagnosticeret med både depression og angst og fik både angstdæmpende medicin og sovemedicin.

At smide håndklædet i ringen har aldrig været en option for Mascha Vang. Foto: Bax Lindhardt Vis mere At smide håndklædet i ringen har aldrig været en option for Mascha Vang. Foto: Bax Lindhardt

Men at gå ned med flaget, at smide håndklædet i ringen, har aldrig været en option for Mascha Vang, omend hun indrømmer, at hun knap vidste, hvad hun skulle gribe fat i for at finde fodfæstet igen.

For dels var hun landet i en offerrolle. Dels var hun drænet.

Blå bog Mascha Vang Født 31. juli 1979 i Byrsted, Himmerland

Døbt Marianne Vang Christensen

Tog senere navneforandring til Mascha, som var hendes kælenavn som barn.

Uddannet kosmetolog, makeupartist og butiksassistent

Deltog i 2000 i et af Danmarks første realityprogrammer, 'Villa Medusa'

Blev for alvor kendt, da hun i 2005 deltog i første sæson af 'Paradise Hotel'

Har arbejdet som radio- og tv-vært på The Voice og DR

Var skribent og pin-up-model for blandt andet mandemagasinet FHM

Stiftede blognetværket 'Blogly.dk', som hun i 2017 solgte til 'Bloggers delight'

Har siden 2012 drevet bloggen maschavang.dk, hvor hun både skriver om sit familieliv og skønhed og livsstil.

Dannede i flere år par med racerkøreren Nicolas Kiesa, men parret gik fra hinanden i 2013, blot få måneder efter at datteren Hollie Nolia blev født

Har efterfølgende været kæreste med komiker Andreas Bo og politiker Rasmus Jarlov

Flyttede i efteråret 2018 til Kolding, hvor hun bor med sin nye kæreste, jagerpiloten Troels Krohn Dehli, sin datter samt hver anden uge kærestens to børn

Aktuel med biografien 'Mascha'

»Mentalt var jeg helt nede på det, for jeg følte jo, at der ikke var noget, jeg kunne kontrollere. Hver morgen, når jeg vågnede, var der lige nogle ganske få sekunder, hvor alt var godt, men så gjorde det SÅ ondt,« siger hun om sin migræne og den smerte, der lammede hende.

»Jeg tænkte, at det eneste, jeg kunne kontrollere, var min fysiske krop, for alt andet var kaos. Derfor kom min gode veninde Anne Bech og hjalp mig med at få styr på den og få mig selv tilbage,« siger hun om det benhårde forløb, hun kastede sig ind i.

Det var Mascha Vangs nu afdøde veninde Anne Bech, der fik hende tilbage på rette køl. Foto: Nikolai Linares Vis mere Det var Mascha Vangs nu afdøde veninde Anne Bech, der fik hende tilbage på rette køl. Foto: Nikolai Linares

Ikke alene i form af træning, men også omlægning af kostvaner.

»Det gjorde mig mentalt stærkere at blive fysisk stærk. Og det var virkelig vigtigt for mig,« forklarer Mascha Vang.

Hun har for længst lagt de svære år og dystre tanker bag sig. Har et godt forhold til sin datters far og har fundet kærligheden igen.

Men at have styr på sig selv og sit liv har siden været et mantra for den kendte influencer. Ligesom datteren Hollie Nolia blev og har været hendes vigtigste prioritet.

Mascha Vang med sin dansepartner i 'Vild med dans', Thomas Evers Poulsen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Mascha Vang med sin dansepartner i 'Vild med dans', Thomas Evers Poulsen. Foto: Martin Sylvest

»Med 'Vild med dans' og bogudgivelse har jeg lige nu et virkelig stramt program, hvor det kan være svært at nå det hele, selvom jeg gerne vil det.«

»Men min mandag er fuldstændig hellig. Der skal jeg være i Kolding og til ridetræning med min datter. Det er vores kvalitetstid. Jeg har lovet min datter, at jeg er hjemme mandag. Så det er jeg,« smiler hun. Kærligt.

'Mascha' er netop udkommet på Politikens Forlag.

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Kontakt Livslinien på telefon 70 201 201 eller læs mere på www.livslinien.dk