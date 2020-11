Med sit smilende og positive væsen og charmerende accent er han et af de mest populære ansigter på tv. Men bag den milde facade gemmer der sig en dyster historie, som stadig giver efterskælv i den 51-årige 'Bagedyst'-dommer.

»Jeg ser desværre kun frem til hans død,« erkender Markus Grigo.

Det er sin tyske far, han taler om i bogen 'Under nålen', der godt nok handler om de mange tatoveringer, der dækker hans arme. Men altså også den smertelige fortid, der ligger lagret under huden. En fortid, hvor tæsk var en del af hverdagen.

Ikke kun for Markus Grigo, som var den yngste søn i en søskendeflok på seks, men også hans ældre søskende.

Han blev født sydvest for Køln, men måtte gennem hele sin barndom flytte fra sted til sted efter, hvor det lykkedes faren at få arbejde.

»Mine søskende og jeg blev både mobbet, fordi vi var tilflyttere, og fordi vi var fattige. Så vi havde ikke penge til nyt, smart tøj. De andre i skolen sagde altid: 'Der kommer Grigo'erne', mens de kiggede hånligt på os,« har den populære dommer tidligere fortalt til dr.dk, ligesom han også satte ord på volden:

»Det er ikke en barndom, jeg har lyst til at opleve igen. Min far var voldelig og slog os børn med både træpinde, sko og knytnæve. Engang kastede han vores fjernsyn ud ad vinduet, og det eneste, jeg tænkte, var: 'Hvornår er det mig, han kaster samme vej?'«

Men selv om Markus Grigo som 20-årig nærmest flygtede hjemmefra for at komme på afstand af sin far, er sporene fra den voldelige fortid blevet siddende i ham i en sådan grad, at han som voksen har trænet kampsport og selvforsvar. For helt bogstaveligt at kunne forsvare sig selv og sin familie.

Og det er ikke kun i Markus Grigos eget liv, at den barske fortid har sat sine spor. Hans storesøster er psykisk syg og har adskillige gange forsøgt at begå selvmord som følge af omfanget af farens vold, ligesom en af hans brødre er, hvad han selv kalder 'helt lost'.

»Underligt nok er jeg stadig en smule bange for ham den dag i dag. Bange for, hvad han vil kunne finde på, hvis vi skulle mødes en dag. Han er en gammel mand, men jeg frygter, at han stadig vil kunne finde på hvadsomhelst,« siger Markus Grigo i 'Under nålen' om faren, som han ikke har set, siden han stak af hjemmefra.

Dermed har han heller ikke set sin mor i de seneste 31 år. For – selv om hun vidste, hvad der foregik – blev hun sammen med faren. Noget Markus Grigo aldrig har forstået.

For at hans far var – og er psykopat – er han ikke i tvivl om.

I mange år var det Grigos drøm at mødes med faren for at få en undskyldning. Men det har han opgivet. Det er for sent.

»Nogle ting kan ikke undskyldes. Det der med at sidde på sit dødsleje og sige undskyld, det er for sent. Jeg ser desværre kun frem til hans død.«

Som følge af sin egen voldelige opvækst har den populære dommer involveret sig i organisationen Bryd Tavsheden for at kunne hjælpe børn og unge, der lever med vold.

