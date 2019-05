Han er 83. Hun er 38. Og hans store kærlighed.

»Nan har givet mig nyt liv, vil jeg sige. Dét, at jeg traf hende, var min store lykke,« siger Klaus Pagh om sine kone gennem 12 år.

»Hun er sød og festlig, har humor og taler perfekt dansk. Hun tog allerede dansk kørekort efter et år,« siger han med stolthed i stemmen.

Usanee - eller Nan, som han kalder hende - er Klaus Paghs fjerde kone. Derudover har der været et utal af kærester og kvindelige bekendtskaber.

Blå Bog Klaus Pagh Født 29. juli 1935 i Hørsholm.

Blev berømt for filmen ‘Ung leg’ fra 1956. Blev kaldt ‘Danmarks svar på James Dean’ pga. sin lighed med den amerikanske stjerne.

Medvirkede efterfølgende i en række populære film.

Afsluttede skuespilleruddannelsen på Odense Teater i 1962 og arbejdede på teatret til 1966, hvorefter han rejste til Aalborg Teater.

Droppede skuespillet for at blive direktør for ABC Teatret, Aveny Teatret og siden Tivoli Revyen, hvor han satte farcer op med bl.a. Dirch Passer, Jørgen Ryg og Preben Kaas i hovedrollerne.

Rollen som teaterdirektør gjorde ham - sammen med opkøb af rettighederne til bl.a. de gamle Morten Korch og Far til fire film - velhavende.

I 1980'erne flyttede han til London på grund af de danske skatteregler, men holdt kontakten vedlige med Danmark og dansk teater.

Han vendte tilbage til Danmark efter omtrent 10 år.

Gift fire gange. Senest i 2007 med thailandske Usanee.

Efterlader sig tre biologiske børn samt en adoptivdatter.

»Kvinder har der ikke manglet i mit liv. Det ville være synd at sige,« griner den tidligere teater-konge og kvindebedårer.

»Der har nok også været alt for mange kvinder. Især i Thailand. Der tog jeg over en gang imellem og mødte nogle skønne kvinder. Men lille Nan, hun er den skønneste.«

Tilhører man de yngre generationer, ringer navnet Klaus Pagh næppe mange klokker. Højst som titlen på Suspekt-hittet fra 2011, som var en hyldest til manden og hans hang til unge kvinder.

Billedet som playboy har altid hængt ved Klaus Pagh, og som ung skuespiller blev han også kaldt Danmarks svar på James Dean, hvilket han i dag blot ryster på hovedet af.

Vi hyggede os og hun kaldte mig ‘Klaus of Denmark’ Klaus Pagh om sin affære med prinsesse Soraya

»Det kan man sgu ikke leve af, og jeg var i øvrigt heller ikke god nok til det,« siger han tørt om sammenligningen med det amerikanske ikon og sit eget talent som skuespiller.

Til gengæld var han - med egne ord - den fødte teaterdirektør og forretningsmand, som med sin charmeklud og et glimt i øjet ikke holdt sig tilbage over for damerne.

»Jeg kunne have været ekskejserinde Sorayas kæreste,« siger Klaus Pagh med et drilsk glimt i øjet og kaster sig ud i en af sine yndlings-anekdoter om en svunden tid.

Prinsesse Soraya var blevet skilt fra Shahen af Persien og var i slut 60'erne dén tids svar på prinsesse Diana, som blev jagtet af journalister og fotografer.

Så smuk var ex-kejserinde Soraya, som Klaus Pagh scorede i sin ungdom. Foto: STF Vis mere Så smuk var ex-kejserinde Soraya, som Klaus Pagh scorede i sin ungdom. Foto: STF

Hun havde for en tid slået sig ned i Rom. Men det - eller hvem hun var - anede Klaus Pagh ikke, da han på en forretningsrejse fik øje på den smukke kvinde på en restaurant.

Og der gik selvfølgelig ikke mange timer, før de to dansede tæt på en natklub.

»Vi hyggede os, og hun kaldte mig ‘Klaus of Denmark’. Bagefter skulle vi hjem på mit hotel, hvor natportieren trak mig til side og med store øjne sagde ‘you have been dancing with a princess’. Det anede jeg ikke.«

Dagen efter blev han inviteret til middag på hendes slot i den italienske hovedstad, men måtte - som han med et skævt smil fortæller - takke nej.

»Jeg havde en returbillet med Spies, så jeg var nødt til at rejse hjem.«

De holdt kontakten længe og skulle have mødtes igen til OL i München i 1972.

»Men hun brændte mig af. Havde rodet sig ud i noget med en bokser,« mindes han, men fortryder ikke, at han ikke fik et liv med den persiske prinsesse.

»Er du tosset mand,« siger han med store øjne. »To af hendes kærester døde på mystisk vis. Den skæbne kunne have overgået mig.«

Jeg er sgu ligeglad med fordomme Klaus Pagh om forargelsen over sit ægteskab med 38-årige Nan

Så griner han. Han er godt tilfreds med at være, hvor han er i dag. I Nans arme. Også selv om han har måttet lægge krop til mange fordomsfulde kommentarer om sit ægteskab.

Til dem ryster han bare på hovedet.

»Jeg er sgu ligeglad med fordomme. De kan have alle de fordomme, de vil, bare jeg har det godt med min kone. Hun har holdt liv i mig.«

Læs i morgen det store interview med Klaus Pagh.