Den amerikanske komiker og skuespiller Kevin Hart er blevet sagsøgt af sin tidligere sexvideo-partner, der påstår, at superstjernen stod bag det hele.

Ifølge sagsøgeren, Montia Sabbag, skulle den 40-årige komiker have planlagt video-seancen med sin ven J.T. Jackson.

Episoden fandt sted på et hotelværelse i Las Vegas, Nevada, i 2017.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Kevin Hart er blevet sagsøgt af sin sexvideo-partner. Foto: ANGELA WEISS

Montia Sabbag beskylder den populære komiker for at ville udnytte situationen til at få opmærksomhed i medierne på grund af en kommende comedy-turné.

Derfor skulle J.T. Jackson - ifølge Montia Sabbag - have gemt kameraet, da de to hovedpersoner hyggede sig den aften tilbage i 2017.

Anklagen går på, at Kevin Hart skulle have lukket vennen ind på hotellet, så han kunne sætte kameraet op.

J.T. Jackson blev i 2017 anholdt af de amerikanske myndigheder for afpresning i forbindelse med episoden.

Kevin Hart med sin kone, Eniko Parrish. Foto: Frederic J. BROWN

Kevin Hart fortalte på de sociale medier, at han i lige så høj grad var offer i denne sag som Montia Sabbag.

Han undskyldte ligeledes episoden overfor sin kone og deres fælles børn.

Montia Sabbag har angiveligt sagsøgt komikeren for intet mindre end 400 millioner danske kroner.

Kevin Hart er i øjeblikket i gang med genoptræningen efter en alvorlig bilulykke for et par uger siden.